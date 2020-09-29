Зеленському направили депутатське звернення про відкликання Фокіна з ТКГ

Член фракції партії "Голос" Соломія Бобровська направила депутатське звернення на ім'я Президента Володимира Зеленського з проханням відкликати Вітольда Фокіна з посади першого заступника глави української делегації в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

Як передає Укрінформ, про це депутатка повідомила у Фейсбуці.

"Обіцяла депутатський запит щодо відкликання Вітольда Фокіна з української делегації ТКГ. Окрім ОПЗЖ, усі представники депутатських груп і фракцій поставили свої підписи", - зазначила Бобровська.

Свій допис політик проілюструвала фотокопією депутатського запиту, який підписали близько 50-ти народних депутатів.

У запиті, зокрема, наголошується, що Фокін під час перебування у ТКГ зробив ряд заяв, які суперечать Конституції та законам України. Разом з тим Бобровська акцентує й на тому, що публічні висловлювання Фокіна ще до моменту його введення до складу ТКГ "також неодноразово містили антиукраїнський зміст і суперечили офіційній позиції України стосовно російської збройної агресії проти України, зокрема щодо незаконної анексії АР Крим і міста Севастополя. В той же час висловлювання Вітольда Фокіна дублювали наративи російської пропаганди".

Як повідомлялося, Вітольд Фокін, який є заступником Леоніда Кравчука у ТКГ, в одному з інтерв'ю заявив, що, на його думку, війна на Донбасі припиниться за умови надання особливого статусу всій території Донецької та Луганської областей. Він також висловився за оголошення загальної амністії.

Пізніше в іншому інтерв'ю Фокін заявив, що без оголошення загальної амністії складно буде розраховувати на встановлення повноцінного миру на Донбасі навіть у віддаленій перспективі.

Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 29 вересня проведе засідання за участі Вітольда Фокіна, на якому заслухає його позицію, яку було висловлено у ЗМІ та яка викликала значний суспільний резонанс.

Така зустріч мала відбутися ще 15 вересня, однак Вітольд Фокін від неї відмовився пославшись на зайнятість і необхідність працювати у ТКГ.