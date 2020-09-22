Депутати від "Голосу" ініціюють вихід Фокіна з ТКГ - Лозинський

Як передає Укрінформ, про це повідомив член парламентської фракції партії "Голос" Роман Лозинський у Фейсбуці.

Відповідну заяву поширюють також інші народні депутати від "Голосу".

"Готуємо запит до Президента України з вимогою звільнити Вітольда Фокіна з посади першого заступника голови делегації України у Тристоронній контактній групі. Переконаний, що Україні не потрібен ще один лобіст інтересів РФ на переговорах у Мінську. А парламент має реагувати на заяви представників української делегації у ТКГ, які підважують цілісність української позиції на перемовинах і ставлять під сумнів принципові для України моменти", - написав Лозинський.

Депутат закликав колег з усіх фракцій підписатися під цим запитом до Президента і надати принципову оцінку висловлюванням пана Фокіна на посаді заступника голови делегації.

Як повідомлялося, Вітольд Фокін, який є заступником Леоніда Кравчука у ТКГ, в одному з інтерв'ю заявив, що, на його думку, війна на Донбасі припиниться за умови надання особливого статусу всій території Донецької та Луганської областей. Він також висловився за оголошення загальної амністії.

Пізніше в іншому інтерв'ю Фокін заявив, що без оголошення загальної амністії складно буде розраховувати на встановлення повноцінного миру на Донбасі навіть у віддаленій перспективі.

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Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 29 вересня проведе засідання за участі Вітольда Фокіна, на якому заслухає його позицію, яку було висловлено у ЗМІ та яка викликала значний суспільний резонанс.

Така зустріч мала відбутися ще 15 вересня, однак Вітольд Фокін від неї відмовився пославшись на зайнятість і необхідність працювати у ТКГ.