Комітет ВР призначив іще одну зустріч із Фокіним і той обіцяв прийти
Як передає Укрінформ, про це повідомляється в анонсі на сайті профільного комітету.
“Комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на своєму засіданні заслухає позицію першого заступника глави делегації України для участі у Тристоронній контактній групі Фокіна В.П., яку було висловлено у засобах масової інформації 29 серпня 2020 року та яка викликала значний суспільний резонанс,” - йдеться у повідомленні.
На засідання комітету також запрошено главу делегації України для участі у ТКГ Леоніда Кравчука, представників депутатських фракцій (груп) Парламенту, Офісу Президента України, РНБОУ, СБУ, ЦВК, КМУ та інших центральних органів виконавчої влади.
Водночас член комітету Олександра Качура (фракція “Слуга народу”) напередодні у своєму телеграм-каналі також поінформував про те, що Фокін підтвердив свою участь у засіданні комітету, що має відбутися 29 вересня о 15:00.
Як повідомляв Укрінформ, члени Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування планували провести зустріч з заступником голови української делегації у Тристоронній контактній групі Вітольдом Фокіним 15 вересня.
Під час цієї зустрічі планувалося заслухати позицію Фокіна стосовно його висловлювань у ЗМІ, а також щодо порушення перемир'я з боку агресора і наші чергові втрати на фронті.
Однак згодом Фокін відмовився від зустрічі з членами комітету, пославшись на зайнятість і необхідність працювати у ТКГ.
Перед цим Фокін, який є заступником Леоніда Кравчука у ТКГ, в одному з інтерв'ю заявив, що, на його думку, війна на Донбасі припиниться за умови надання особливого статусу всій території Донецької та Луганської областей. Він також висловився за оголошення загальної амністії.