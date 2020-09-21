Комітет ВР призначив іще одну зустріч із Фокіним і той обіцяв прийти

Засідання профільного комітету Верховної Ради за участі першого заступника глави української делегації у Тристоронній контактній групі Вітольда Фокіна відбудеться 29 вересня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється в анонсі на сайті профільного комітету.

“Комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на своєму засіданні заслухає позицію першого заступника глави делегації України для участі у Тристоронній контактній групі Фокіна В.П., яку було висловлено у засобах масової інформації 29 серпня 2020 року та яка викликала значний суспільний резонанс,” - йдеться у повідомленні.

На засідання комітету також запрошено главу делегації України для участі у ТКГ Леоніда Кравчука, представників депутатських фракцій (груп) Парламенту, Офісу Президента України, РНБОУ, СБУ, ЦВК, КМУ та інших центральних органів виконавчої влади.

Водночас член комітету Олександра Качура (фракція “Слуга народу”) напередодні у своєму телеграм-каналі також поінформував про те, що Фокін підтвердив свою участь у засіданні комітету, що має відбутися 29 вересня о 15:00.

Як повідомляв Укрінформ, члени Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування планували провести зустріч з заступником голови української делегації у Тристоронній контактній групі Вітольдом Фокіним 15 вересня.

Під час цієї зустрічі планувалося заслухати позицію Фокіна стосовно його висловлювань у ЗМІ, а також щодо порушення перемир'я з боку агресора і наші чергові втрати на фронті.

Однак згодом Фокін відмовився від зустрічі з членами комітету, пославшись на зайнятість і необхідність працювати у ТКГ.

Перед цим Фокін, який є заступником Леоніда Кравчука у ТКГ, в одному з інтерв'ю заявив, що, на його думку, війна на Донбасі припиниться за умови надання особливого статусу всій території Донецької та Луганської областей. Він також висловився за оголошення загальної амністії.