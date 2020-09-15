Якщо Фокін не прийде, комітет ВР звернеться до Кравчука
Як передає кореспондент Укрінформу, про це журналістам сказав заступник голови комітету, народний депутат Олександр Качура (фракція партії "Слуга народу").
"Зараз була визначена дата - 25-26 число (вересня - ред.). Проте я вважаю, що, можливо, не відбудеться зустріч і 25-26 числа. Тому що немає бажання з боку пана Фокіна. Тому, якщо в нас немає можливості таким чином повпливати, я буду звертатися до голови делегації в Тристоронній контактній групі пана Кравчука, щоб він за своїх підлеглих, за своїх заступників відповідав, якщо вони не можуть відповісти на запитання парламенту", - заявив Качура.
Він додав, що "якщо ми хочемо досягнути миру, ми повинні мати спільну позицію - парламенту, ТКГ і Президента".
Як повідомляв Укрінформ, члени Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування планували провести зустріч з заступником голови української делегації у Тристоронній контактній групі Вітольдом Фокіним 15 вересня. Члени комітету хотіли заслухати позицію Фокіна стосовно його висловлювань у ЗМІ, а також щодо порушення перемир'я з боку агресора і наші чергові втрати на фронті.
Однак Фокін відмовився від зустрічі з комітетом, пославшись на зайнятість і необхідність працювати у ТКГ.
Фокін, який є заступником Леоніда Кравчука у ТКГ, в одному з інтерв'ю заявив, що, на його думку, війна на Донбасі припиниться за умови надання особливого статусу всій території Донецької та Луганської областей. Він також висловився за оголошення загальної амністії.