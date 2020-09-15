Якщо Фокін не прийде, комітет ВР звернеться до Кравчука

Зустріч заступника голови української делегації у Тристоронній контактній групі Вітольда Фокіна з членами Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування може відбутися 25-26 вересня.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це журналістам сказав заступник голови комітету, народний депутат Олександр Качура (фракція партії "Слуга народу").

"Зараз була визначена дата - 25-26 число (вересня - ред.). Проте я вважаю, що, можливо, не відбудеться зустріч і 25-26 числа. Тому що немає бажання з боку пана Фокіна. Тому, якщо в нас немає можливості таким чином повпливати, я буду звертатися до голови делегації в Тристоронній контактній групі пана Кравчука, щоб він за своїх підлеглих, за своїх заступників відповідав, якщо вони не можуть відповісти на запитання парламенту", - заявив Качура.

Він додав, що "якщо ми хочемо досягнути миру, ми повинні мати спільну позицію - парламенту, ТКГ і Президента".

Як повідомляв Укрінформ, члени Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування планували провести зустріч з заступником голови української делегації у Тристоронній контактній групі Вітольдом Фокіним 15 вересня. Члени комітету хотіли заслухати позицію Фокіна стосовно його висловлювань у ЗМІ, а також щодо порушення перемир'я з боку агресора і наші чергові втрати на фронті.

Однак Фокін відмовився від зустрічі з комітетом, пославшись на зайнятість і необхідність працювати у ТКГ.

Фокін, який є заступником Леоніда Кравчука у ТКГ, в одному з інтерв'ю заявив, що, на його думку, війна на Донбасі припиниться за умови надання особливого статусу всій території Донецької та Луганської областей. Він також висловився за оголошення загальної амністії.