Фокін відмовився від зустрічі з комітетом Ради - депутат

Про це повідомив у Телеграм заступник голови комітету, депутат від фракції «Слуга народу» Олександр Качура, передає Укрінформ.

«Сьогодні Вітольд Фокін відмовився проводити зустріч з комітетом з питань організації державної влади і місцевого самоврядування, яка повинна була відбутися 15 вересня. Озвучена причина - зайнятість і необхідність працювати у тристоронній контактній групі. Найближчим часом зустріч не відбудеться, конкретна дата проведення не обумовлена. Буду вимагати негайно провести цю зустріч. Щоб посилити позицію України необхідне консолідоване бачення парламенту і делегатів у тристоронньої контактній групі. Єдність у питанні врегулювання ситуації, яка склалася на Донбасі, дуже важлива», - написав депутат.

Як повідомляв Укрінформ, члени Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування планували провести зустріч з заступником голови української делегації у Тристоронній контактній групі Вітольдом Фокіним 15 вересня.

Фокін, який є заступником Леоніда Кравчука у ТКГ, в одному з інтерв'ю заявив, що, на його думку, війна на Донбасі припиниться і збережеться життя українських бійців за умови надання особливого статусу всій території Донецької та Луганської областей. Також Фокін виступив і за оголошення загальної амністії.