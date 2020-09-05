"Кожен має право на помилку": Кулеба прокоментував слова Фокіна щодо Донбасу

Про це Кулеба сказав в інтерв’ю Радіо Свобода, передає Укрінформ.

«Давайте не будемо відразу сокирою замахуватися. І я щиро сподіваюся, що пан Фокін продовжить свою роботу у ТКГ, не припускаючись повторно таких помилок», – сказав Кулеба.

Він запевнив, що з того, що знає з тих засідань, контактів в рамках ТКГ, які вже відбулися, Фокін займав там офіційну позицію.

«В інтерв’ю, яке ви згадуєте, він, очевидно, дозволив собі вийти за межі тієї позиції, яку він відстоює в ТКГ, і почав міркувати про речі, які, по-перше, стали дуже резонансними, а по-друге, і керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, і я як міністр закордонних справ чітко заявили публічно про те, що це лише особисті думки пана Фокіна, вони не становлять державної, офіційної позиції України на цих перемовах», – наголосив Кулеба.

Як повідомляв Укрінформ, Вітольд Фокін, який є заступником Леоніда Кравчука в Тристоронній контактній групі, нещодавно дав інтерв'ю, в якому заявив, що, на його думку, війна в Донбасі припиниться і збережуться життя українських бійців за умови надання особливого статусу всій території Донецької та Луганської областей. Також Фокін згадав і про оголошення загальної амністії.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зазначив, що окремі коментарі по амністії та особливий статус Донбасу Вітольда Фокіна не відображають офіційної позиції України.

Своєю чергою глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що «резонансні слова Фокіна відповідають виключно поглядам самого Фокіна», а голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук підкреслив, що Фокін як член ТКГ не повинен був озвучувати особисту позицію щодо статусу Донбасу.

Також повідомлялося, що на сайті Президента зареєстровано три електронні петиції, датовані 31 і 20 серпня, по відстороненню Вітольда Фокіна з посади заступника керівника української делегації в Тристоронньої контактній групі.

18 серпня Президент Володимир Зеленський ввів до складу і призначив першим заступником глави української делегації в Тристоронньої контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі Вітольда Фокіна.