Фокіна викликали на засідання комітету Ради з приводу "особливого статусу" Донбасу

Народний депутат Олександр Качура запропонував викликати члена української делегації в ТКГ Вітольда Фокіна на засідання парламентського Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Про це Качура повідомив в Telegram, передає Укрінформ.

"Звернувся до комітету з питань організації державної влади і місцевого самоврядування з вимогою запросити Вітольда Фокіна на засідання комітету для отримання пояснень та вироблення спільної позиції делегатів у ТКГ і Верховній Раді в частині мирного врегулювання ситуації на Донбасі", - написав Качура.

У той же час він додав, що комітет прийняв рішення провести позачергове засідання.

"Зустріч має відбутися вже наступного тижня", - повідомив народний депутат.

Як повідомляв Укрінформ, Вітольд Фокін, який є заступником Леоніда Кравчука в Тристоронній контактній групі, нещодавно дав інтерв'ю, в якому заявив, що, на його думку, війна в Донбасі припиниться і збережуться життя українських бійців за умови надання особливого статусу всій території Донецької та Луганської областей. Також Фокін згадав і про оголошення загальної амністії.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зазначив, що окремі коментарі по амністії та особливий статус Донбасу Вітольда Фокіна не відображають офіційної позиції України.

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Своєю чергою глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що «резонансні слова Фокіна відповідають виключно поглядам самого Фокіна», а голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук підкреслив, що Фокін як член ТКГ не повинен був озвучувати особисту позицію щодо статусу Донбасу.

Також повідомлялося, що на сайті Президента зареєстровано три електронні петиції, датовані 31 і 20 серпня, по відстороненню Вітольда Фокіна з посади заступника керівника української делегації в Тристоронньої контактній групі.

Як повідомляв Укрінформ, 18 серпня Президент Володимир Зеленський ввів до складу і призначив першим заступником глави української делегації в Тристоронньої контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі Вітольда Фокіна.

Фото: Гордон