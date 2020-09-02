Фокіна викликали на засідання комітету Ради з приводу "особливого статусу" Донбасу
Про це Качура повідомив в Telegram, передає Укрінформ.
"Звернувся до комітету з питань організації державної влади і місцевого самоврядування з вимогою запросити Вітольда Фокіна на засідання комітету для отримання пояснень та вироблення спільної позиції делегатів у ТКГ і Верховній Раді в частині мирного врегулювання ситуації на Донбасі", - написав Качура.
У той же час він додав, що комітет прийняв рішення провести позачергове засідання.
"Зустріч має відбутися вже наступного тижня", - повідомив народний депутат.
Як повідомляв Укрінформ, Вітольд Фокін, який є заступником Леоніда Кравчука в Тристоронній контактній групі, нещодавно дав інтерв'ю, в якому заявив, що, на його думку, війна в Донбасі припиниться і збережуться життя українських бійців за умови надання особливого статусу всій території Донецької та Луганської областей. Також Фокін згадав і про оголошення загальної амністії.
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зазначив, що окремі коментарі по амністії та особливий статус Донбасу Вітольда Фокіна не відображають офіційної позиції України.
Своєю чергою глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що «резонансні слова Фокіна відповідають виключно поглядам самого Фокіна», а голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук підкреслив, що Фокін як член ТКГ не повинен був озвучувати особисту позицію щодо статусу Донбасу.
Також повідомлялося, що на сайті Президента зареєстровано три електронні петиції, датовані 31 і 20 серпня, по відстороненню Вітольда Фокіна з посади заступника керівника української делегації в Тристоронньої контактній групі.
Як повідомляв Укрінформ, 18 серпня Президент Володимир Зеленський ввів до складу і призначив першим заступником глави української делегації в Тристоронньої контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі Вітольда Фокіна.
Фото: Гордон