Фокін як член ТКГ не мав озвучувати особисту позицію про статус Донбасу – Кравчук

Заява Вітольда Фокіна про особливий статус Донбасу є його особистою думкою, яку він не мав оприлюднювати як член української делегації в ТКГ.

Про це сказав голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук в ефірі телеканалу "Еспресо", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Чи має право Фокін говорити про свою власну позицію? Так, має. Але якщо позиція не відповідає, припустимо, законові, прийнятому Верховною Радою, то він не може цю позицію оприлюднювати, тому що він уже не просто Фокін, а він заступник голови делегації, член делегації України у Тристоронній контактній групі", - сказав Кравчук.

Водночас він додав, що Фокін не радився та не обговорював цю позицію з делегацією.

Як повідомляв Укрінформ, Вітольд Фокін, який є заступником Леоніда Кравчука в Тристоронній контактній групі, нещодавно дав інтерв’ю, в якому заявив, що, на його думку, війна на Донбасі припиниться і вбережуться життя українських бійців за умови надання особливого статусу всій території Донецької та Луганської областей. Також Фокін згадав і про оголошення загальної амністії.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зазначив, що окремі коментарі щодо амністії та особливий статус Донбасу Вітольда Фокіна не відображають офіційної позиції України.

Своєю чергою очільник МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що "резонансні слова Фокіна відповідають виключно поглядам самого Фокіна".

Також повідомлялося, що на сайті Президента зареєстровано три електроні петиції, датовані 31 та 20 серпня, щодо усунення Вітольда Фокіна з посади заступника керівника української делегації в Тристоронній контактній групі.

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Як повідомляв Укрінформ, 18 серпня Президент Володимир Зеленський увів до складу та призначив першим заступником глави української делегації в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі Вітольда Фокіна.