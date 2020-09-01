На сайті Президента зареєстрували три петиції про відставку Фокіна з ТКГ

На сайті Президента зареєстровано три електроні петиції щодо усунення Вітольда Фокіна з посади заступника керівника української делегації в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

Як повідомляє Укрінформ, петиції датуються 31 та 20 серпня.

Наразі найбільше голосів набрала петиція №22/104790-еп авторства Андрія Смолія, яку підписали станом на 16-45 годину 1 вересня 9 126 осіб із 25 тисяч необхідних для розгляду главою держави.

“Вимагаємо звільнити з посади члена Тристоронньої контактної групи по Донбасу Вітольда Фокіна у зв'язку з відвертими антиукраїнськими заявами”, - йдеться у петиції.

Як наголосив Смолій, у своїй заяві Фокін зазначив стосовно терористичних "ДНР" та "ЛНР", що "потрібно оголосити загальну амністію, провести вибори, вирішити питання особливого статусу окремих районів, а краще - всього Донбасу".

“Фактично, представник України в ТКГ повторив всі російські наративи щодо "особливого порядку самоврядування", щодо "амністії", а головне, щодо особливого статусу для всієї території Донецької та Луганської областей, частина з якої є контрольованою Україною, а це відповідно здача території нашої держави. Фокін фактично запропонував проводити вибори вже зараз, коли не забезпечені всі відповідні умови для цього, а це пряма загроза легітимізації терористичних республік.”, - переконаний автор петиції.

Смолій підкреслив, що такі заяви Фокіна не відповідають інтересам України та загрозою для безпеки та територіальної цілісності держави, тому такі люди не можуть представляти державу на ТКГ по Донбасу.

Також про вимогу виключити Фокіна містить і петиція №22/104096-еп, зареєстрована 20 серпня Едуардом Литвиненком. За неї підписалися 190 осіб.

Автор іншої петиції №22/104788-еп, зареєстрованої 31 серпня, В'ячеслав Сокира вимагає звільнення з ТКГ, окрім Фокіна, і голови української делегації Леоніда Кравчука. Ця петиція наразі набрала 73 голоси.

Як повідомлялося, раніше Вітольд Фокін в інтерв`ю одному з видань заявив, що, на його думку, війна на Донбасі припиниться і вбережуться життя українських бійців за умови надання особливого статусу всій території Донецької та Луганської областей. Також Фокін згадав і про оголошення загальної амністії.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зазначив, що окремі коментарі щодо амністії та особливий статус Донбасу Вітольда Фокіна не відображають офіційної позиції України.

18 серпня Президент Володимир Зеленський увів до складу та призначив першим заступником глави української делегації в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі Вітольда Фокіна.