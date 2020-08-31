Заяви Фокіна про особливий статус для Донбасу не відповідають національним інтересам - Аваков

Заяви учасника української делегації у ТКГ Вітольда Фокіна про загальну амністію і особливий статус для всього Донбасу не відповідають національним інтересам.

Як передає Укрінформ, про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, повідомляє пресслужба міністерства.

"Жоден наш солдат не має гинути через недолугі політичні спекуляції. Тому заява представника України у ТКГ В. Фокіна про загальну амністію та особливий статус для всієї території Донбасу є провокативною і не відповідає національним інтересам. Пам`ятаємо про те, що за кожен клаптик української землі на Донбасі загинули тисячі наших солдат",- цитує Авакова пресслужба.

Як зазначається, про це Аваков повідомив після церемонії вшанування під Верховною Радою України пам`яті чотирьох військовослужбовців НГУ І. Дєбріна, Д. Сластнікова, О. Костини, Б. Дацюка. Вони загинули 31 серпня 2015 року внаслідок терористичного акту – вибуху ручної гранати.

Раніше Вітольд Фокін в інтерв`ю виданню strana.ua заявив, що, на його думку, війна на Донбасі припиниться і вбережуться життя українських бійців за умови надання особливого статусу всій території Донецької та Луганської областей. Також Фокін згадав і про оголошення загальної амністії.

Як повідомляв Укрінформ, 18 серпня Президент Володимир Зеленський увів до складу та призначив першим заступником глави української делегації в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі Вітольда Фокіна.