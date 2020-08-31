Заяви Фокіна про особливий статус для Донбасу не відповідають національним інтересам - Аваков
Як передає Укрінформ, про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, повідомляє пресслужба міністерства.
"Жоден наш солдат не має гинути через недолугі політичні спекуляції. Тому заява представника України у ТКГ В. Фокіна про загальну амністію та особливий статус для всієї території Донбасу є провокативною і не відповідає національним інтересам. Пам`ятаємо про те, що за кожен клаптик української землі на Донбасі загинули тисячі наших солдат",- цитує Авакова пресслужба.
Як зазначається, про це Аваков повідомив після церемонії вшанування під Верховною Радою України пам`яті чотирьох військовослужбовців НГУ І. Дєбріна, Д. Сластнікова, О. Костини, Б. Дацюка. Вони загинули 31 серпня 2015 року внаслідок терористичного акту – вибуху ручної гранати.
Раніше Вітольд Фокін в інтерв`ю виданню strana.ua заявив, що, на його думку, війна на Донбасі припиниться і вбережуться життя українських бійців за умови надання особливого статусу всій території Донецької та Луганської областей. Також Фокін згадав і про оголошення загальної амністії.
Як повідомляв Укрінформ, 18 серпня Президент Володимир Зеленський увів до складу та призначив першим заступником глави української делегації в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі Вітольда Фокіна.