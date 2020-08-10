Жителі ОРДЛО помиляються, сподіваючись на перспективу в Росії – Кравчук

Люди, які живуть на території окупованого Донбасу, не бачать своєї перспективи, не бачать свого майбутнього, тож треба діяти так, щоб вони повірили українській владі.

Як передає Укрінформ, про це в інтерв'ю радіо "Свобода" заявив перший Президент України Леонід Кравчук.

"Ми повинні діяти таким чином, щоб люди повірили. Ну, наприклад: замість пустих розмов про статуси, про все інше ми пропонуємо ввести в цих областях стандарт вільної економічної зони. Якщо це буде прийнято, то люди одразу включаються в роботу, приходять інвестиції, відновлюються господарства, відновлюється зруйнований житловий фонд – люди повертаються і бачать перспективу", - зазначив він.

Посадовець відмітив, що сьогодні жителі окупованих територій думають, що у них є перспектива в Росії, "але вони помиляються".

"Я не виключаю того, що вони бояться, що їх залякали. Але вони бояться, тому що не вірять, що Україна їх може захистити. Аби вони повірили, що Україна не буде їх переслідувати, що буде слухати їх і дослухатися до них, діяти в їхніх інтересах і всієї України, що це позиція, стратегія української влади", - зазначив він.

Своєю чергою, Кравчук у відповідь на питання як він ставиться до ідеї поїздки на окупований Донбас, зазначив, що підтримує у цьому іншого учасника ТКГ Вітольда Фокіна: "Я підтримую його. Він знає ситуацію там найкраще з людей, яких я загалом знаю. І має рішучість, сміливість і готовий це зробити. А якщо там складуться відповідні умови, які потрібні мені, Кравчуку Леоніду Макаровичу, вивчити будь-які питання, які потрібні для вирішення, я також буду думати над тим, як це зробити, не виключаючи і безпосередніх контактів".

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"Мені один з експертів сказав: закриємо лінію розмежування і заморозимо невідомо на який період конфлікт на Донбасі. А що значить заморозимо? Це може бути і п’ять, і десять років – будемо знаходитися постійно в стані "зачахлого" або "замороженого" конфлікту. Я проти такого підходу", - додав Кравчук.

Як повідомляв Укрінформ, 30 липня своїм Указом Президент вивів зі складу делегації України для участі у Тристоронній контактній групі другого Президента України Леоніда Кучму і ввів першого Президента Леоніда Кравчука.