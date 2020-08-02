Кравчук висунув дві ініціативи щодо Донбасу для обговорення у ТКГ

Леонід Кравчук на переговорах у Тристоронній контактній групі має намір порушити питання створення фонду для відновлення Донбасу, а також запровадження вільної економічної зони.

Як передає Укрінформ, про це перший Президент України сказав в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Перший крок - наступальний. Почнемо з Будапештського меморандуму. Україна тоді склала ядерну зброю, 175 ракет. На кожній ракеті стояло по п'ять боєголовок, загалом - більше 1000. Кожна шахта коштувала мільярд доларів, тих доларів, зараз це близько 300 млрд. І цей крок України мав дуже велике значення для зменшення ядерних арсеналів і витрат на ядерні арсенали тих ядерних держав, які сьогодні існують", - нагадав Кравчук.

За його словами, виходячи з цього, Україна має право порушити питання про створення спеціального фонду для відбудови Донбасу.

Ще одна ініціатива Кравчука стосується створення на Донбасі вільної економічної зони.

"Коли я був президентом, ми створили вільну економічну зону, куди увійшли Донецька, Луганська, Дніпропетровська області. Потім про це забули. Я думаю, зараз це також треба зробити - не тільки на контрольованих територіях, а у всіх областях. І коли люди займуться конкретними справами, туди підуть інвестиції. І не треба буде говорити про якийсь особливий статус Донбасу", - переконаний перший президент.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 30 липня призначив Леоніда Кравчука головою делегації України у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях.