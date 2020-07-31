Кравчук каже, що учасником ТКГ може стати перший прем'єр України Фокін

Учасником Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях може стати перший прем'єр-міністр України (1990-1992 рр.) Вітольд Фокін.

Про це новопризначений представник України у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив в ефірі телеканалу "Україна 24" у п’ятницю.

"Мені відомо, що ведуться перемовини з людиною, яка відома в Україні. Це Вітольд Фокін. Його знають на Донбасі, він з 16 років у шахті. І ми хотіли б мати у групі людину, яку знає Донбас. Щоб він міг сказати, чого хочуть стратегічно, національно і як завгодно люди, які там живуть", - сказав Кравчук.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 30 липня призначив Леоніда Кравчука головою делегації України у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях.

До цього Україну в ТКГ представляв Леонід Кумча.

Вітольд Фокін був Прем'єр-міністром України з 1990 по 1992 рік. Депутат Верховної Ради УРСР 10—11-го скликань. Народний депутат України 1-го скликання (у 1991—1994 роках). Член Ревізійної комісії КПУ в 1976—1981 роках. Член ЦК КПУ в 1981—1991 роках. Депутат Верховної Ради СРСР 11-го скликання (у 1988—1989 роках). Народний депутат СРСР у 1989—1991 роках. Кандидат технічних наук, професор.