Кравчук - про переговори щодо Донбасу: Будемо йти на компроміси

Новопризначений представник України у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук готовий до компромісів на переговорах з Росією щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це він сказав в інтерв’ю РБК Україна.

Зокрема, за словами Кравчука, його місія як голови української делегації в ТКГ полягає в тому, щоб закінчити війну і щоб в Україні панував мир.

«Така в мене місія залишається, щоб на Донбасі і в Україні був мир. Я буду робити для цього все, що зможу. Будемо йти на компроміси», - заявив Кравчук.

Водночас він підкреслив, що компроміси можливі у питанні «як управляти ситуацією», але питання суверенітету, територіальної цілісності, незалежності компромісам не підлягають.

Кравчук вважає за необхідне домовлятися про управління на Донбасі, що принесе користь людям, які там живуть.

«Є статус Донбасу, а є статус управління територією Донбасу, статус місцевого самоуправління, є політичний статус Донбасу. Я буду виступати за те, щоб від загальних слів переходити до конкретних дій. Щоб це було управління, яке принесе користь людям, які там живуть, і люди відчують, що вони є господарями своєї землі», - пояснив він.

При цьому Кравчук наголосив, що для розв'язання всіх проблем в Україні потрібна єдність.

«Якщо не буде в Україні злагоди, якщо не буде в Україні єдності всіх політичних сил… звичайно, буде складно вирішувати будь-які питання. Тому ми маємо вирішувати питання політичні, загальнонаціональні, стратегічні, правові, економічні разом усі. І «мінський формат», Мінські домовленості будуть відігравати важливу роль, але не треба думати, що «мінський» формат все може вирішити самостійно», - сказав він.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 30 липня призначив Леоніда Кравчука головою делегації України у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях.

До цього Україну в ТКГ представляв Леонід Кумча.