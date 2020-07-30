Разумков вважає, що Кравчук у ТКГ буде більш ніж корисним

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що перший Президент України Леонід Кравчук буде більш ніж корисним у процесі мирного врегулювання ситуації на Донбасі в разі його призначення головою української делегації в Тристоронній контактній групі.

Про це він заявив 30 липня під час брифінгу в рамках поїздки до Харківської області, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«На жаль, у мене не було можливості поспілкуватися з Леонідом Даниловичем (Кучмою – ред.), і я не є учасником Тристоронньої контактної групи. Я впевнений, що будь-які зміни повинні йти на користь нашій державі. Якщо ми говоримо про Леоніда Макаровича (Кравчука – ред.) – то це людина з великим досвідом, думаю, що він буде також більш ніж корисний у цьому процесі», – зазначив Разумков.

Водночас він подякував Леоніду Кучмі, який “багато місяців докладав максимум своїх зусиль, ділився своїм досвідом” у рамках роботи в ТКГ.

Як повідомляв Укрінформ, 28 липня стало відомо, що другий Президент України Леонід Кучма залишає роботу в ТКГ.

Кучма вдруге очолив українську делегацію в Тристоронній контактній групі 3 червня 2019 року. До того він представляв Україну в ТКГ у 2014-2018 роках.

29 липня Президент Володимир Зеленський заявив, що на посаду глави делегації України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі розглядає нинішнього першого заступника голови української делегації, віцепрем'єра Олексія Резнікова, експрезидента Кравчука та ще кілька кандидатур.

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Кравчук заявив, що розмови з Зеленським з цього приводу не мав, але зазначив, що зрадіє призначенню Резнікова.

Своєю чергою Резніков сказав, що буде радий, якщо главою делегації України в ТКГ призначать Кравчука.