Чим запам’ятався Леонід Кучма у Тристоронній контактній групі?

Другий президент України полишив пост головного перемовника в питанні мирного врегулювання ситуації на Донбасі

Леонід Кучма, якому у серпні виповнюється 82 роки, уже остаточно покинув пост очільника української делегації в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Пресслужба Офісу президента від імені Володимира Зеленського висловила розуміння такого вчинку і подякувала другому президентові України за його зусилля.

Місія, яку взяв на себе 2 лютого 2015 року Леонід Данилович, дійсно виявилася неможливою (чи майже неможливою). І, скоріш за все, саме це, а не тільки поважний вік і стан здоров’я, стало причиною відставки. Ми пам’ятаємо, що одного разу він уже зважився на подібний крок - у жовтні 2018-го. Але у червні 2019-го на прохання Зеленського повернувся.

Чим запам’яталося його головування в делегації? З одного боку жодних проривів у Мінському форматі не відбулося — та це не з його вини. З іншого — це все ж був майданчик. На якому тривав який не який діалог — у питаннях повернення наших полонених, полегшення для українських громадян, що перебувають на окупованій території, перетину лінії розмежування, тимчасового припинення вогню.

Переговори між нашою делегацією і представниками РФ відбувалися здебільшого в закритому режимі, і часто-густо лише емоційні коментарі Леоніда Кучми давали нам можливість зрозуміти, наскільки непростим було це спілкування. Отже до вашої уваги кілька цитат з виступів голови української делегації про її роботу, перспективи миру в Україні, плани наших союзників і головного ворога.

До речі, окрім усього іншого, з них чітко видно, як еволюціонували погляди самого Кучми на цей процес.

Леонід Кучма в аеропорту "Мінськ", Білорусь, 31 січня 2015 року / Фото: БелТА/Укрінформ

Леонід Кучма прибув на засідання Тристоронньої контактної групи, Мінськ, Білорусь, 10 лютого 2015 року / Фото: БелТА/Укрінформ

“ЦЕ, БЕЗУМОВНО, ПРОРИВ!”

12.02.2015. "Це, безумовно, прорив. Будь-яка війна повинна закінчуватися миром. Чим пізніше це станеться, тим більше проблем накопичиться", - заявив Леонід Кучма після засідання Тристоронньої контактної групи. Він підтвердив інформацію про те, що лідери сепаратистів відмовлялися якийсь час підписувати "Комплекс заходів з виконання Мінських угод". "Але зрештою їх переконали зробити це", - сказав він.

Кучма особливо відзначив домовленість про припинення вогню, відведення важких озброєнь і виведення іноземних військ і зброї з території України. "Це говорить про те, що здоровий глузд почав перемагати", - зазначив він.

“РОСІЯ НЕ ХОЧЕ УЧАСТІ США”

4.03.2015. "Українська сторона на сто відсотків хотіла б, щоб брала участь американська сторона. Але російська сторона на сто відсотків не хоче, щоб там Америка була присутня. Ось і все питання: небажання Російської Федерації, щоб Америка брала участь у цьому процесі. Звичайно, Україні було б набагато легше", - сказав Леонід Кучма.

“ ДЛЯ МЕНЕ ТІ АВТОМАТИ НЕ МАЛИ НІЯКОГО ЗНАЧЕННЯ”

4.03.2015. Кучма підтвердив, що на перших етапах бойовики приходили на переговори з автоматами:

"На самому початку, коли ми їздили в Донецьк, таке ми мали можливість спостерігати. Але я не думаю, що у них було бажання налякати когось, тим більше я настільки лякана людина, що для мене ці автомати не мали ніякого значення", - сказав Кучма.

"Напевно, людина з автоматом почувається набагато впевненіше. Тому багато хто сьогодні в Україні задумаються: закінчаться бойові дії, війна закінчиться, і скільки людей буде з тією зброєю...?", - додав він.

За словами Кучми, переговорний процес дуже важкий, ламаний "з простої причини: вони хочуть мати те, що ніхто їм не дасть". "Вони проголошують Донецьку народну республіку і Луганську народну республіку. Ви розумієте, це виключено. Це накладає відбиток на переговорний процес. Напевно, ви прекрасно розумієте, вони не настільки незалежні політики, що не вони головні і не вони диктують правила поведінки", - говорить Кучма.

“БУТИ ЧИ НЕ БУТИ МИРУ В УКРАЇНІ, ВИРІШУЄТЬСЯ В КРЕМЛІ”

30.03.2015. "Головна складність одна і залежить тільки від однієї сторони - не від України, не від так званих "ДНР" та "ЛНР", не від світової спільноти, а від російської сторони. Бути чи не бути миру в Україні - це все вирішується в Кремлі", - сказав Леонід Кучма. Він підкреслив, що поки що Росія не хоче миру.

“БОГ - ДАЛЕКО”

30.03.2015."Сьогодні я часто кажу, що все залежить від Бога, але Бог далеко, і не всі визнають його існування, ніяк до нього не допросишся, - і від пана Путіна. Тому все залежить від того, як Москва буде далі дивитися на розвиток подій в Україні. Поки ми не бачимо, щоб вона хотіла миру тут ", - сказав Кучма. Він зазначив, що ті умови, які сьогодні висуваються, вони неприйнятні для української сторони.

“МИ НЕ ХОЧЕМО ПРИДНІСТРОВ’Я”

30.03.2015."Ми не хочемо сьогодні мати поруч ще одне вогнище напруженості за прикладом того ж Придністров'я, Абхазії чи Південної Осетії. Все питання в тому, що і у Європейського союзу, і у тих лідерів, які дали згоду на підписання документа у Мінську - я маю на увазі пані Меркель і пана Олланда - ніяких сумнівів в цьому плані немає. Вони сьогодні виступають за таке мирне вирішення проблеми", - сказав Леонід Кучма. На його переконання, єдина сьогодні можливість - це щоб світова спільнота вимагала від російської сторони чіткого виконання цих домовленостей. "У тому числі, і Китайська Народна Республіка, тому що Китайська Народна Республіка підписала Будапештський меморандум про надання гарантій безпеки України. І, на превеликий жаль, китайська сторона поки, скажімо так, обходить цю проблему. На превеликий жаль", - додав Кучма.

Зустріч контактної групи в Мінську, 6 травня 2015 року / Фото: БелТА/Укрінформ

“ ЯКБИ БУВ ВИКОНАНИЙ МІНСЬКИЙ ПРОТОКОЛ, БУВ БИ МИР”

4.06.2015. "Сьогодні немає іншого формату, крім мінського формату. І на цьому рівні нам обов'язково треба вести переговори. Це визнаний формат. Якби був виконаний перший мінський протокол, у нас був би мир. Якби виконувався другий протокол - теж був би мир", - заявив Кучма. Він підкреслив, що виконання мінських домовленостей залежить від Росії. Він розповів, що після того, як "Росія разом з Донбасом покинула тристоронню групу" почалося загострення ситуації на сході України.

"Якби не благословляла Росія на ці подвиги окремі райони Донбасу, то такого розвитку подій б не було", сказав він.

“ ЧИ ВИСТАЧИТЬ ЗАХОДУ Й США ДУХУ ДОТИСНУТИ РОСІЮ?”

4.06.2015. "Сьогодні, на мій погляд, все залежить від того, наскільки Заходу і США вистачить сили волі і духу дотиснути Росію, щоб вона виконувала ті Мінські протоколи, під якими практично, хоча і немає підпису Путіна, але слово є. Якщо вони будуть виконані, у нас буде мир , - сказав Леонід Кучма.- Якщо є хоч найменша можливість привести це до мирного діалогу, треба цю справу робити обов'язково. Ви ж уявляєте собі: терористи воюють з нами сучасною зброєю, російською зброєю, а ми воюємо зброєю радянською. Так що сподіваємося, що" сімка "буде засідати, сподіваємося, що 23 числа буде розглядати санкції - продовжувати або не продовжувати ".

“ВСЕ ЙДЕ ДО ТОГО, ЩОБ БУВ ЗАМОРОЖЕНИЙ КОНФЛІКТ”

12.09.2015. "Вся ситуація ведеться до того, щоб був заморожений конфлікт", сказав Кучма.

При цьому Кучма нагадав про Карабах, Придністров'я, Кавказ, Абхазію, Південну Осетію.

"Скільки різних комісій було на різних рівнях створено, і що, хоч одна проблема вирішена? Ні. А бачимо хоч світло у кінці тунелю, що вона буде вирішена? Ні. І світ, здається, погодився з тим, що ці проблеми - у такому стані - і в Грузії, і в Молдові, і в Азербайджані. ... І чим далі, тим менше події України звучать у світовому співтоваристві. У Європі в ЗМІ про те, що відбувається в Україні, практично немає нічого", - зазначив другий президент.

“МИ ПОВИННІ БИТИ В УСІ ДЗВОНИ”

12.09. 2015. "Лунають думки, що "нормандського формату" недостатньо, потрібно його розширювати, - заявив Леонід Кучма.- Україні хочеться, щоб участь у переговорах брали насамперед всі країни, які підписали Будапештський меморандум - і США, і Великобританія. Ще було б добре, щоб участь взяла і Китайська Народна республіка ... Ми повинні бити в усі дзвони і не дати можливості спустити ситуацію на гальмах ... А такі бажання є, і голоси лунають, насамперед, від тих, хто має безпосереднє відношення до "нормандської четвірки". Нас це хвилює. "

“ЧИ ХОЧЕ ПУТІН ЩОСЬ ЗМІНИТИ? - НІ!”

22.06.2017. "Багато лунає: "давайте змінимо формат, давайте ще когось додамо"... Що від того? Від кількості нічого не міняється. Я ще раз у цьому залі хочу сказати - залежить тільки від одної людини. Путіна. А хоче він щось змінити? Ви на сьогодні щось бачили? Ні", - зазначив Кучма під час Міжнародного форуму "Світанок Європи: історична закономірність цивілізаційного вибору.

« МИРОТВОРЧА МІСІЯ ПОВИННА БУТИ...”

08.09.2017. "Миротворча місія повинна бути за умови, що вона буде на всій території конфлікту... важливо, щоб вона була на всій території і на українсько-російському кордоні", - зазначив Леонід Кучма.

“ТІ САНКЦІЇ, ЯКІ Є, РОСІЯ ВИТРИМАЄ. ТРЕБА ПОСИЛЮВАТИ”

15.09.2017. «Економічні санкції на тому рівні, які вони є, Росія витримає. Радянський Союз витримав 50 років "холодної війни", і тому Росія зможе витримати і ці торговельні санкції», - сказав Кучма під час конференції YES. Він зауважив, що для того, щоб вплинути на Росію, треба посилити економічні санкції.

“ПУТІНСЬКИЙ ФОРМАТ МИРОТВОРЦІВ - ЗНУЩАННЯ”

15.09.2017. «Введення миротворців на Донбасі у форматі, що запропонувала Росія, я вважаю, що це просто знущання з України і з усього світу», - сказав Кучма.

На його думку, є лише один вихід - закрити українсько-російський кордон.

ВИЗВОЛЕННЯ ПОЛОНЕНИХ: “БАЧИМО ЩО ВСЕ БУЛО НЕДАРМА”

27.12.2017. Кучма зазначив, що велика кількість людей долучилася до того, аби звільнення полонених відбулося якнайшвидше та з дотриманням усіх норм чинного законодавства.

"Перемовини й консультації з цього питання ( звільнення полонених — ред) тривали, практично, з початку війни... Важко пояснити, наскільки складним та виснажливим був цей процес, скільки зусиль було витрачено задля того, аби люди повернулися до своїх рідних та близьких. Нині ми бачимо, що все було недарма, і це надихає до того, аби продовжити нашу роботу", - наголосив Леонід Кучма.

«МИРОТВОРЦІ ПОВИННІ БУТИ ПЕРШ ЗА ВСЕ НА КОРДОНІ”

23.02.2018. "Миротворці повинні бути на всій території і, перш за все, на українсько-російському кордоні... Коли нам пропонують спочатку на лінію зіткнення ввести “голубі шоломи” для того, щоб вони захищали ОБСЄ, - це значить, зробити новий кордон з Україною. Це аналогічно до Придністров'я - там теж є голубі російські каски”, - сказав Кучма.

ЗАКОН ПРО РЕІНТЕГРАЦІЮ ДОНБАСУ: “ОЦІНКА ЗРОЗУМІЛА — ЦЕ ВІЙНА УКРАЇНИ І РОСІЇ”

23.02.2018. "Шкода, що в цьому документі немає посилання на Мінські угоди. Весь світ говорить, що це - єдина база, на якій можна вести якісь переговори, а українці - ні", - зауважив Кучма. "Якби під нього був закладений фундамент, як його виконати, я б сказав: так, він буде працювати. Але оцінка всього і вся там подана чітка і зрозуміла, що ми перестанемо говорити, що у нас громадянська війна і на нашій території відбувається АТО. Це війна України і Росії - ось у цьому важливість документа", - уточнив Кучма.

НОРМАНДСЬКИЙ ФОРМАТ: “ЗУСТРІЛИСЯ-РОЗБІГЛИСЯ”

08.05.2018."Ми розуміємо, що Нормандський формат за 4 роки зібрався 4 рази. Вони зустрілися-розбіглися. В Мінську вони зустрілися і ніяке комюніке не заявили. Кожен вийшов, щось прокоментував - і в різні сторони. Кожен проблему бачив по-своєму. І я розумію Порошенка. Його критикують, що не зовсім коректний документ в Мінську. Та він хотів хоч із чимось вийти, хоч війну крупномасштабну на Донбасі припинити! Що, він не хотів, щоб зразу кордон українсько-російський був відданий під контроль України? Хотів... Так давайте виходити з реалій і робити те, що від нас залежить. А від нас також багато що залежить. І ми також повинні йти назустріч. Ми повинні робити так, щоб ті люди, українці, які залишились на окупованому Донбасі, не бачили нас ворогами. А ми багато робимо таких справ, яких вони не розуміють... Весь час треба думати про завтрашній день, а не про те, як сьогодні частина політиків наших думає. І з цього хочуть зробити себе великими", - сказав Кучма.

БУДАПЕШТСЬКИЙ МЕМОРАНДУМ: “МИ ВИЯВИЛИСЯ НЕ ГОТОВИМИ ДО ТОГО, ЩО ОБІЦЯНКИ МОЖУТЬ БУТИ ПОРОЖНІМИ”

23.08.2018. "Те, як ми відмовилися від ядерної зброї та підписали Будапештський меморандум без справжніх гарантій безпеки від усіх великих держав. Ми (і я, і попередня влада, яка й розробляла цей документ) виявилися не готовими до того, що у світовій політиці такого рівня обіцянки можуть бути порожніми, що можливі такі лицемірство та цинізм", - сказав Кучма.

“ЗУПИНИТИ ВІЙНУ МОЖНА ПРОСТО ОГОЛОСИВШИ КАПІТУЛЯЦІЮ”

23.08.2018. "Зупинити війну можна одним порухом, просто оголосивши про капітуляцію. Сподіваюся, охочих здобути мир за таку ціну у нас немає. Принаймні, навіть якщо є, то вони не насміляться вголос пропонувати таке", - сказав Леонід Кучма.

Окрім того, спробувати зупинити війну можна, перейшовши у рішучий військовий наступ, зазначив він. За словами Кучми, охочих зробити це на словах у нас багато, але оскільки насправді ми воюємо не з ОРДЛО, а з Росією, результат таких кавалерійських атак буде передбачуваним і для нас невтішним.

"Лишається одне – домовлятися. Шукати мир у компромісах. Цим цілям слугує "нормандський формат" більше чотирьох років. Варто порівняти інтенсивність бойових дій тоді та тепер", - акцентував екс-президент.

ВИБОРИ В "Л/ДНР": “ЦЬОГО В ЖОДНОМУ РАЗІ ДОПУСТИТИ НЕ МОЖНА”

14.09.2018. "Якщо "нормандський формат" погодиться (на вибори - ред.), то, значить, ми просто легалізуємо цю "владу", яка є до сьогодні у так званих "ДНР", "ЛНР". Цього в жодному разі допустити не можна", - заявив Кучма.

“ТЕ, ЩО ТАМ ЗАПИСАНО, ВИКОНУВАТИСЯ НЕ БУДЕ”

14.09.2018."Чому Мінські домовленості не підписали керівники держав?.. А підписали тільки ТКГ, я в тому числі, у мене прав немає ніяких. Тому що вони були переконані, що те, що там записано, виконуватися повною мірою не буде. І вони не хотіли брати на себе відповідальність, от і все", - сказав представник України в ТКГ.

«Я ДЛЯ СЕБЕ ВЖЕ ПРИЙНЯВ РІШЕННЯ”

28.09.2018. “Я для себе вже давно прийняв рішення: коли я досягну свого критичного віку, я подякую всім, хто зі мною там працював, - і піду, дам можливість попрацювати іншим", - підкреслив другий президент України. Кучма розповів, що після засідань ТКГ у Мінську по дві доби "відходить" від цих зустрічей, а напередодні приймає заспокійливе, бо "там занадто важкі розмови".

Фото: Офіс Президента

“ УКРАЇНА ПЕРЕЖИВАЄ НЕ НАЙЛЕГШІ ЧАСИ У СВОЇЙ ІСТОРІЇ”

03.06.2019. Після повернення у Тристоронню контактну групу на прохання Зеленського.

"Я не міг не погодитися, бо Україна дійсно переживає не найлегші часи у своїй історії... Я звик у своєму житті приймати рішення, виконувати їх і відповідати. Сьогоднішня зустріч у Президента країни показує, що в мене є така можливість у тій групі, яка сьогодні створена, в "мінському форматі" зробити свій внесок", - сказав Кучма.

Фото: Офіс Президента

Фото: Офіс Президента

«ВСІ СТОРОНИ ХОТІЛИ РІШЕННЯ”

05.06.2019. "Вперше засідання робочих груп пройшли конструктивно. Всі сторони хотіли знайти рішення. Тон дискусії був зовсім іншим, ніж це було досі. Ми приїхали з "дорожньою картою" від Президента України. Месиджі були такі, що глава держави справді хоче, щоб у тому регіоні був мир. На засіданні Тристоронньої контактної групи я висловив ті побажання, які почув від Президента. Мені здається, всі почули, що українська сторона і протилежна сторона хочуть вирішувати ці проблеми. Тому була довіра одне до одного", – зазначив Кучма.

Фото: Офіс Президента

РЕЖИМ ТИШІ. “ПЕРЕД УСІМ СВІТОМ МИ МАЄМО СКАЗАТИ: МИ ХОЧЕМО ЦЬОГО”

05.06.2019. Однією з домовленостей стало зазначення не лише часу початку "режиму тиші", а й механізму його запровадження. "Це принципово. Бо жодна сторона не хотіла ставити себе в незручне становище, щоб потім відповідати за це. А сьогодні ми перед усім світом повинні показати, що хочемо цього "режиму тиші". Має бути записано, щоб не стріляти у відповідь, а також запроваджена заборона на обстріл громадських об’єктів – шкіл, дитячих садків. До 19 червня група повинна розробити такі пропозиції. Ми маємо 19 числа їх затвердити", – наголосив очільник української делегації в ТКГ.

Фото: Офіс Президента

ЗВІЛЬНЕННЯ ЗАРУЧНИКІВ: “Є БАЖАННЯ У ТИХ, ВІД КОГО ЦЕ ЗАЛЕЖИТЬ”

06.06.2019. "Що стосується заручників, то ми обговорювали, але після такої тривалої перерви сказати, що ми завтра зрушимо з місця, я так не можу сказати. Але хочу сказати свою думку, у мене була можливість провести такі приватні переговори з тими, від кого в якійсь мірі це залежить, то є бажання розпочати цей процес, бо на це дивиться весь світ", - сказав Кучма. За його словами, для початку процесу звільнення українських заручників мають бути кроки з обох боків.

"Повинні бути перші кроки з обох боків, я весь час кажу, що рух повинен бути двохсторонній", - додав він.

“ФОРМУЛА ШТАЙНМАЄРА” - ЦЕ ЗДАТИ НАС З ПОТРОХАМИ”

25.10.2019. "Формула Штайнмаєра до миру на Донбасі не призведе, бо це не формула миру. Це формула на якийсь час політично чи так - а раптом ми дотиснемо українців, вони на неї погодяться, і ми розвернемося... Це взагалі "здати нас із потрохами", так би мовити", - зазначив політик.

Підготували Мар’яна Рабченюк, Петро Сергієнко

Перше фото: Офіс Президента