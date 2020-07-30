Зеленський призначив Кравчука главою делегації в ТКГ

Президент Володимир Зеленський увів Леоніда Кравчука до складу делегації України для участі у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях та призначив її главою.

Відповідний указ №302/2020 опублікований на сайті глави держави.

“Увести до складу делегації України для участі у Тристоронній контактній групі Кравчука Леоніда Макаровича - Президента України у 1991-1994 роках, визначивши його главою делегації”, - ідеться в документі.

Водночас Леоніда Кучму виведено зі складу делегації в ТКГ й увільнено від від виконання обов’язків її глави.

Також на сайті Президента опубліковано розпорядження №424/2020-рп, яким Кравчука уповноважено “представляти Україну у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях”.

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Зазначається, що “Кравчук здійснює діяльність, що передбачена цим розпорядженням, на громадських засадах”.

Як повідомляв Укрінформ, 28 липня стало відомо, що другий Президент України Леонід Кучма залишає роботу в ТКГ.

Кучма двічі очолював українську делегацію в Тристоронній контактній групі. Вдруге він приступив до цієї роботи 3 червня 2019 року, а до того представляв Україну в ТКГ у 2014-2018 роках.

29 липня Президент Володимир Зеленський заявив, що на посаду глави делегації України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі розглядає, серед інших, нинішнього першого заступника голови української делегації, віцепрем'єра Олексія Резнікова та першого Президента України Кравчука.

У четвер, 30 липня, 86-річний Кравчук заявив, що погодився очолити українську делегацію в ТКГ.