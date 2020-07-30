Кравчук погодився очолити українську делегацію в ТКГ

Перший Президент України Леонід Кравчук погодився очолити українську делегацію в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це він заявив у відеозверненні, поширеному Офісом Президента.

«Я прийняв рішення: якщо я зможу, а я хочу цього, щось зробити, щоб пришвидшити мир на Донбасі, я це буду робити до останнього подиху. Ось чому я і погодився», - сказав Кравчук.

Він заявив, що розмірковував про входження до ТКГ, але прийняв позитивне рішення, розуміючи, що на Донбасі захищають суверенітет і незалежність України.

“Я, природно, думав над цим, але коли я збагнув уже так безпосередньо, що відбувається там на Донбасі, коли там наші молоді хлопці і дівчата вмирають, захищаючи землю, проливають кров денно і нощно, захищають незалежність і суверенітет України, я при всьому тому, що вже у своєму житті щось бачив і щось пройшов, можна було б і відпочивати, але час для відпочинку не настав”, - підкреслив Кравчук.

Також він висловив переконання, що саме завдяки наполегливості і політичній волі Президента Володимира Зеленського вдалося провести зустріч лідерів країн нормандського формату в Парижі у грудні минулого року. За словами Кравчука, Зеленський «реанімував нормандську четвірку» та не боїться ухвалювати непопулярні рішення.

“Нам треба згуртуватися всім: Україні, ті країни Європи, які дійсно сповідують принцип міжнародного права, суверенітет, незалежності, які бачать, як Україна б’ється, страждає за те, щоб відстояти свою землю, об’єднатися і всередині країни... Маємо шукати шлях і об’єднуватись”, - додав перший Президент України.

Як повідомляв Укрінформ, 28 липня стало відомо, що другий Президент України Леонід Кучма залишає роботу в ТКГ.

Кучма двічі очолював українську делегацію в Тристоронній контактній групі. Вдруге він приступив до цієї роботи 3 червня 2019 року, а до того представляв Україну в ТКГ у 2014-2018 роках.

29 липня Президент Володимир Зеленський заявив, що на посаду глави делегації України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі розглядає, серед інших, нинішнього першого заступника голови української делегації, віцепрем'єра Олексія Резнікова та першого Президента України Кравчука.