Кучма йде із “мінської” ТКГ

Другий Президент України Леонід Кучма йде з Тристоронньої контактної групи (ТКГ).

Президент Володимир Зеленський висловив йому вдячність за роботу на чолі української делегації та запевнив, що з повагою ставиться до рішення Кучми про припинення діяльності там, повідомляє пресслужба глави держави.

«Дякую за всі зусилля, яких ви доклали для розблокування Мінського процесу задля досягнення миру. Ваш досвід був надважливим і надзвичайно потрібним. Завжди готовий почути вашу пораду в майбутньому», – сказав Зеленський під час зустрічі з Леонідом Кучмою.

Глава держави також наголосив, що “робота Кучми в Мінському процесі була надзвичайно важливою та водночас складною, і зазначив, що з шаною та повагою ставиться до його рішення про припинення участі в діяльності ТКГ”.

Зі свого боку другий Президент України зазначив, що за останній рік робота ТКГ була відновлена та значно просунулася, було здійснено низку важливих кроків, досягнуто важливих домовленостей.

Разом з тим Кучма запевнив, що й надалі у разі потреби готовий ділитися досвідом і надавати консультації щодо кроків на шляху до встановлення миру.

Як повідомлялося, Президент України в 1994-2005 роках Леонід Кучма вдруге став на чолі української делегації в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі третього червня 2019 року.

У травні Зеленський повідомив, що Кучма звертався до нього з пропозицією передати його повноваження у ТКГ Олексію Резнікову, проте залишається керівником української делегації для участі в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації у Донецькій та Луганській областях. Він додав, що переконав Кучму дочекатись оновлення складу делегацій від обох сторін і потім уже приймати рішення.

5 травня Зеленський оновив склад делегації України для участі в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації у Донецькій та Луганській областях. Разом з тим було повідомлено, що Її і надалі очолюватиме Леонід Кучма.