Берлін підтримує переформатування Мінської групи – Єрмак

Німецькі партнери схвально сприйняли переформатування Тристоронньої контактної групи.

Про це заявив українським журналістам у Берліні голова Офісу Президента України Андрій Єрмак, підсумовуючи результати одноденного робочого візиту.

«Переформатування Тристоронньої контактної групи для нас є дуже важливим, тому що ми говоримо, що Україна має домінувати на цих перемовинах. У Берліні підтримують переформатування», - сказав Єрмак, відповідаючи на запитання Укрінформу.

Він нагадав, що Президент нещодавно підписав указ, яким підняв рівень представництва української делегації в ТКГ: сьогодні другою людиною в делегації є віцепрем’єр Олексій Резніков (який також був у складі делегації), у всіх групах наразі працюють наші представники на рівні заступників міністрів і керівників профільних комітетів ВР.

Тема створення Консультаційної ради з німецькими колегами не порушувалося.

Водночас українська делегація проінформувала німецьких колег про те, що «на майбутніх відеоконференціях або зустрічах у Мінській тристоронній групі Україна представить наших представників територій, яких вважаємо тими, з ким ми готові сьогодні обговорювати законодавчі акти, як це обумовлено Мінським пакетом домовленостей».

За словами Єрмака, українська делегація почула беззаперечну підтримку України на всіх зустрічах.

Зокрема, на першій же зустрічі міністр оборони ФРН Аннегрет Крамп-Карренбауер сказала, що для неї і для Німеччини нормалізація відносин з РФ можлива тільки після того, як всі питання суверенітету і територіальної цілісності будуть вирішені.

Як повідомлялося, керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак 2 червня у складі української делегації здійснює візит у Берлін.

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Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський 5 травня оновив склад делегації України для участі в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації у Донецькій і Луганській областях. Її і далі очолюватиме Президент України в 1994-2005 роках Леонід Кучма.

До складу делегації також увійшли віцепрем'єр-міністр міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков (перший заступник голови делегації), голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва, народний депутат Олександр Мережко (заступник голови делегації), заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Юлія Свириденко (представник України в робочій підгрупі з соціально-економічних питань), голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики, народний депутат Андрій Костін (представник України в робочій підгрупі з політичних питань).

Крім того, в складі делегації заступник міністра оборони Олександр Поліщук (представник України в робочій підгрупі з питань безпеки), голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики і захисту прав ветеранів, народний депутат Галина Третьякова (представник України в робочій підгрупі з гуманітарних питань).