Єрмак обговорив із радником Меркель активізацію переговорів щодо Донбасу

Керівник Офісу Президента України обговорив із зовнішньополітичним радником канцлера ФРН Яном Гекером важливість активізації переговорів щодо Донбасу.

Про це повідомляється на сайті глави держави.

"Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак у межах робочого візиту до Німеччини на зустрічі із зовнішньополітичним радником канцлера ФРН Яном Гекером заявив, що Україна продовжує наполягати на якнайшвидшому виконанні домовленостей грудневого саміту «нормандської четвірки» в Парижі для розблокування можливості проведення наступного саміту лідерів держав у Берліні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у зустрічі з Яном Гекером також взяли участь заступник керівника Офісу Глави держави Ігор Жовква, радник Президента України Руслан Демченко, віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністр оборони Андрій Таран.

На думку Єрмака, два раунди взаємного звільнення утримуваних осіб за узгодженою формулою «всі визначені на всіх визначених», успішно проведені після Паризького саміту лідерів держав – учасниць "нормандського формату", – позитивні приклади того, як ці угоди можуть бути реалізовані.

"Але, за словами керівника Офісу Президента України, для розблокування подальших взаємних звільнень представники Міжнародного комітету Червоного Хреста повинні одержати доступ до осіб, незаконно утримуваних в ОРДЛО, а також у Криму та Російській Федерації", - додають в Офісі Президента.

Крім того, Єрмак наголосив на важливості припинення обстрілів як базовій умові для просування мирного процесу.

Також повідомляється, що співрозмовники обговорили співпрацю України з Європейським Союзом.

Єрмак зазначив, що українська сторона розраховує на підтримку з боку Німеччини євроінтеграційних прагнень України під час майбутнього головування ФРН у Раді ЄС з 1 липня.

Керівник Офісу Президента також провів зустріч з радником Федерального канцлера з економічних питань Ларсом-Гендріком Рьоллером.

"Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак та радник Федерального канцлера з економічних питань Ларс-Гендрік Рьоллер обговорили на зустрічі в Берліні питання двостороннього економічного співробітництва України та Німеччини", - йдеться у повідомленні.

Співрозмовники, зокрема, торкнулися питань фінансової підтримки України, а також перспектив інвестиційної співпраці. Андрій Єрмак подякував німецькій стороні за сприяння у виділенні Україні нового траншу кредиту МВФ.

Учасники зустрічі обговорили проведення четвертого Українсько-німецького бізнес-форуму, який заплановано на першу половину наступного року, та можливість участі в ньому Федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель.

Як повідомлялося, 2 червня Єрмак у складі української делегації здійснює візит у Берлін.