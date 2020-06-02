Кулеба анонсував чергову зустріч глав МЗС

Кулеба анонсував чергову зустріч глав МЗС "Норманді"

Укрінформ
Міністри закордонних справ України, Німеччини, Франції й Росії незабаром проведуть чергову зустріч для обговорення шляхів досягнення миру на Донбасі.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на спільній пресконференції з німецьким колегою Гайко Маасом у Берліні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми продовжимо розмову в нормандському форматі на рівні міністрів (закордонних справ. – ред.). Уже незабаром відбудеться чергова така розмова, де ми будемо обговорювати ті рішення, які можуть принести мир на Донбас», - сказав Кулеба.

Він зазначив, що Україна відкрита до пошуку максимально широких компромісів, але не піде на перетин своїх «червоних ліній», які стосуються національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності.

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«Я дуже вдячний Гайко Маасу і німецьким партнерам загалом за розуміння чутливості цієї ситуації», - зауважив глава українського зовнішньополітичного відомства.

Як повідомляв Укрінформ, 30 квітня міністри закордонних справ України, Франції, Німеччини та Росії провели відеоконференцію. Формально захід приймав Берлін.

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