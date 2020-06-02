Київ хоче створити міжнародну платформу для деокупації Криму – Кулеба

Україна порушує питання Криму під час переговорів у різних форматах і хоче створити міжнародну платформу для обговорення з нашими партнерами його "неминучої деокупації".

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на спільній пресконференції з німецьким колегою Гайко Маасом у Берліні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Що стосується Криму, то це питання, яке ми порушуємо на перемовинах в різних форматах. Нас цікавлять насамперед два його елементи. Елемент номер один - це захист прав людини в окупованому Криму, і в цьому зв’язку звільнення осіб, яких незаконно утримує Російська Федерація. Ви знаєте, що абсолютна більшість з них - це кримські татари, тому тут ідеться про певну цілеспрямовану політику", - сказав Кулеба.

У цьому контексті він повідомив, що вкотре звернувся до Мааса по допомогу, щоб забезпечити доступ Міжнародного Червоного Хреста до українців, яких Росія незаконно утримує в окупованому Криму.

"Так само ми зацікавлені в тому, щоб представники Червоного Хреста відвідали і українців, яких незаконно утримують на території Росії", - зауважив глава МЗС України.

За його словами, другий елемент є більш глобальним. Кулеба пояснив, що йдеться про те, у якому форматі ми будемо обговорювати ситуацію в Криму і його неминучу деокупацію з нашими міжнародними партнерами.

Кулеба нагадав, що нещодавно це питання коментував Президент України Володимир Зеленський, але воно так само є актуальним і для зовнішньополітичного відомства.

"З нашими партнерами ми будемо говорити про те, у якому саме форматі нам налагодити цей діалог і як саме має виглядати міжнародна платформа щодо Криму. Ця тема буде також предметом нашої розмови з паном Маасом і надалі", - зазначив дипломат.

Він запевнив, що для нього як міністра питання Криму завжди буде серед пріоритетних "до того моменту, поки Крим не буде деокупований і не повернеться до складу України".

Як повідомляв Укрінформ, українська делегація на чолі з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою прибула сьогодні до Берліна на переговори з главою МЗС Німеччини Гайко Маасом.