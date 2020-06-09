До української делегації у ТКГ залучені двоє журналістів, юрист і лікар — ОП

До роботи Тристоронньої контактної групи вперше у складі української делегації залучені представники окремих районів Донецької та Луганської областей, серед яких двоє журналістів, юрист і лікар.

Про це повідомляє пресслужба Президента.

"Сьогодні зранку у форматі відеоконференції розпочався черговий раунд консультацій у робочій групі з політичних питань Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з мирного врегулювання на Донбасі. Уперше за понад п'ять років до діалогу на майданчику ТКГ у складі української делегації залучені представники тимчасово окупованих Російською Федерацією районів Донецької та Луганської областей України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на сьогоднішньому засіданні Донеччину представляють відомі журналісти Денис Казанський та Сергій Гармаш, які у 2014 році були змушені залишити Донецьк.

Луганську область представляє юрист, голова Міжнародної громадської організації "Луганське земляцтво" Вадим Горан. Для участі в роботі ТКГ від окремих районів Луганської області також заявлено відомого лікаря Костянтина Лібстера.

В Офісі Президента зазначили, що залучення представників ОРДЛО відбувається з метою реалізації положень Комплексу заходів щодо виконання Мінських домовленостей, зокрема пункту 9, пунктів 11-12, якими передбачено проведення консультацій з представниками окремих районів Донецької та Луганської областей стосовно параметрів політичного врегулювання та змін до законодавства.

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Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 5 травня оновив склад делегації України для участі в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях. Її і далі очолює Леонід Кучма, Президент України 1994-2005 років.

До складу делегації також увійшли віцепрем'єр-міністр міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков (перший заступник голови делегації), голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва, народний депутат Олександр Мережко (заступник голови делегації), заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Юлія Свириденко (представник України в робочій підгрупі з соціально-економічних питань), голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики, народний депутат Андрій Костін (представник України в робочій підгрупі з політичних питань).

Крім того, у складі делегації заступник міністра оборони Олександр Поліщук (представник України в робочій підгрупі з питань безпеки), голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, народний депутат Галина Третьякова (представник України в робочій підгрупі з гуманітарних питань).