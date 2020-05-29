Голова комітету Ради хоче бачити в ТКГ російських депутатів

Якщо в переговорах Тристоронньої контактної групи візьмуть участь офіційні представники РФ, в тому числі російські депутати, то вдасться досягнути вищого рівня відповідальності.

Таку думку в інтерв'ю виданню LB.ua висловив голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва, заступник голови української делегації у Тристоронній контактній групі Олександр Мережко (фракція "Слуга народу").

"Якщо з протилежного боку столу сидітимуть на цих переговорах російські депутати, то ми отримаємо більш високий рівень відповідальності, зросте і офіційний статус процесу, тих політичних домовленостей, які можуть бути досягнуті. Адже за окремими рішеннями нам доведеться оформляти окремі законопроєкти", - сказав Мережко.

Водночас політик зазначив, що в ТКГ поки що триває політичний процес і юридично оформляти там поки що нічого не збираються.

"Юридичні питання виникнуть, коли треба буде, наприклад, ухвалювати зміни до закону, пов'язаного з особливим статусом ОРДЛО. Поки що нічого подібного немає. Але знову-таки, якщо Росія підвищить рівень до офіційного, то в цілому у всіх сторін з'явиться більше довіри і поваги до всього процесу і до його результатів", - сказав Мережко.

Також, за словами політика, українська сторона наголошує, що Росія є стороною як Мінських угод, так і всього процесу переговорів.

"Адже в процесі присутні дві сторони й посередник - ОБСЄ. Якщо російські представники кажуть, що вони - посередники, тоді виходить, що є тільки одна сторона конфлікту і два посередники. З юридичної точки зору це - абсурд", - заявив Мережко.

Він також прокоментував підвищення статусу української делегації в ТКГ. За його словами, це є своєрідним посиленням парламентського контролю над процесом.

"Якщо піде мова про прийняття серйозних рішень і вагомих законопроєктів, то тут необхідно буде створити широкий консенсус, причому за участі депутатів з різних фракцій. Участь депутатів дає певні можливості: створюються інформаційні канали, коли нардепи виступають в ролі комунікаторів; вони можуть пояснити у фракціях загальну ситуацію", - сказав Мережко.

Також депутат акцентував увагу на міжнародно-правовому контексті: "Ось є певна міжнародно-політична угода. І, незалежно від того, обдурить нас Росія чи ні, ми повинні виконати один з принципів міжнародного права - принцип добросовісності. Нам слід добросовісно виконати свою частину зобов'язань. І тим самим ми покажемо всім нашим партнерам, що ми прагнемо миру, що ми зробили все можливе з точки зору виконання Мінських домовленостей", - розповів Мережко.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 5 травня оновив склад делегації України для участі в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації у Донецькій і Луганській областях. Її і далі очолюватиме Президент України в 1994-2005 роках Леонід Кучма.

До складу делегації також увійшли віцепрем'єр-міністр міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков (перший заступник голови делегації), голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва, народний депутат Олександр Мережко (заступник голови делегації), заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Юлія Свириденко (представник України в робочій підгрупі з соціально-економічних питань), голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики, народний депутат Андрій Костін (представник України в робочій підгрупі з політичних питань).

Крім того, в складі делегації заступник міністра оборони Олександр Поліщук (представник України в робочій підгрупі з питань безпеки), голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики і захисту прав ветеранів, народний депутат Галина Третьякова (представник України в робочій підгрупі з гуманітарних питань).