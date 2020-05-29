Анексія Криму та невиконання "Мінська" значно зіпсували відносини ЄС і Росії – Боррель

Незаконна анексія Криму Російською Федерацією та невиконання нею Мінських угод щодо врегулювання на сході України стали причиною масштабного погіршення відносин між Євросоюзом і РФ.

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель перед членами Ради Безпеки ООН. Повний текст онлайн-виступу оприлюднений на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

"Оскільки знаходжуся в Європі, я маю згадати про Україну. Незаконна анексія Росією Кримського півострова та невиконання Мінських зобов’язань призвели до масштабного порушення, - говорю про це із жалем, - відносин між Європейським Союзом і Росією", - сказав Боррель.

Він наголосив, що підтримка національного суверенітету та територіальної цілісності залишатимуться ключовими елементами у відносинах між Європейським Союзом та його партнерами на Сході.

"Принципи, що були прийняті у Гельсінкі, не можуть бути забуті, коли ми працюємо заради побудови більш відкритого для співпраці, більш безпечного та розвинутого Європейського континенту", - додав високий представник ЄС.