Списки на обмін, нові КПВВ та ділянки розведення: про що говорила "мінська" група

Учасники чергового засідання Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ), яке проходило у форматі відеоконференції, домовилися наступного разу обговорити сформовані списки на взаємне звільнення утримуваних осіб.

Про це повідомляє офіційне інтернет-представництво Президента України.

«У межах роботи гуманітарної групи було досягнуто домовленості щодо обговорення на наступному засіданні сформованих списків на взаємне звільнення утримуваних осіб», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на початку зустрічі українська делегація наголосила на необхідності встановлення безстрокового, безумовного та сталого дотримання режиму тиші. Крім того, Україна наполягла на необхідності забезпечення російською стороною безумовного та безперешкодного доступу СММ ОБСЄ задля фіксації, зокрема, можливих порушень режиму тиші, забезпечення руху гуманітарних місій.

Представники СММ ОБСЄ повідомили про те, що їхні патрулі зафіксували сліди важкої техніки на території ОРДЛО.

Зі свого боку українська делегація наголосила, що під час позачергового засідання Тристоронньої контактної групи 22 травня представники ОБСЄ не підтвердили фактів обстрілів з боку Збройних сил України.

У межах безпекової групи продовжилося обговорення питання щодо нових ділянок розведення сил і засобів.

"Досягнуто спільного розуміння між Україною та ОБСЄ безпекових питань, яке полягає у безумовному та повному виконанні СММ ОБСЄ наданого мандату усіма силами та засобами", - наголосили в Офісі Президента.

Водночас, тривають консультації щодо додаткових заходів повної та всеосяжної реалізації режиму припинення вогню та оновленого плану розмінування як необхідних умов для продовження процесу розведення сил і засобів за верифікації та контролю з боку СММ ОБСЄ.

ОБСЄ також відзначила роботу України в частині реалізації оновленого плану розмінування, як передбачено в комюніке за результатами зустрічі нормандської четвірки в Парижі.

На засіданні сторони продовжили обговорення відкриття нових КПВВ на лінії розмежування, зокрема в Золотому. Йшлося й про забезпечення безперешкодного перетину КПВВ абітурієнтами в межах вступної кампанії, що було визначено гуманітарною підставою.

Під час обговорення у політичній групі можливості проведення виборів на території ОРДЛО українська сторона вкотре наголосила, що вибори на тимчасово окупованих територіях Донбасу можуть відбутися тільки після гарантування вимог безпеки, зокрема виведення іноземних військ з території України та роззброєння військових формувань, отримання Україною контролю над кордоном, та виключно за українським законодавством за умови забезпечення діяльності українських ЗМІ, політичних партій, міжнародних спостерігачів.

Під час роботи економічної групи українська сторона наголосила, що відновлення банківської системи, системи оподаткування може відбутися відповідно до законодавства України. Російська сторона не заперечувала проти важливості верховенства українського законодавства на тимчасово непідконтрольній території.

Раніше віцепрем'єр-міністр України, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, перший заступник глави делегації в ТКГ Олексій Резніков заявляв, що на 27 травня заплановане робоче засідання Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації у Донецькій та Луганській областях.

Фото: Ірина Геращенко