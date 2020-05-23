Резніков: ОБСЄ не підтвердила обстріл ЛЕП на Луганщині українськими військовими

СММ ОБСЄ не підтвердила факт нібито обстрілу з боку української сторони лінії електропередач у Луганській області.

Про це в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера" заявив віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, перший заступник глави делегації в Мінській ТКГ Олексій Резніков, повідомляє кореспондент Укрінформу.

За його словами, у п’ятницю за клопотанням голови української делегації Леоніда Кучми відбулося позачергове засідання спочатку безпекової групи – орієнтовно о 14:00, а потім після 17:00 почалося засідання тристоронньої контактної групи, де він брав участь від української делегації.

"І після виступу представників якраз з тої сторони, це були громадяни Росії, був представник, дипломат, пан посол Азамат Кульмухаметов, і два громадянина Росії – пані Ніканорова і пан Дейнега, вони представляли відповідно ту сторону, - було розказано, що там щось коїться, і бідні робітники, їм обстріляли. Я задав пряме питання одному пану послу, який безпосередньо є і представником СММ ОБСЄ, і одночасно є модератором групи безпеки, робочої групи трьохсторонньої контактної групи: чи зафіксовано патрулями СММ ОБСЄ будь-які факти обстрілу з боку українських позицій саме цих ліній електромереж, робітників тих ремонтних бригад? У відповідь я не отримав підтвердження", - сказав Резніков.

Віцепрем’єр зазначив, що "було сказано, що в 9 кілометрах 17 числа проїжджав патруль СММ ОБСЄ, і чули вибухи у напрямку ... 6 вибухів, хоча представники тих проксі розповідали про 20 пострілів"

Резніков уточнив, що "спочатку лунало, що то 120 міліметрові міномети працювали, потім поговорив телефоном – ой ні, це підствольний гранатомет... була плутанина у певних термінах, так буває, людина цивільна".

"... Я спитав чесно наших військових: скажіть чесно, пошепки, щось відбувається? Кажуть: та нащо? Навіть і зараз: ми дали гарантії безпеки, з 25 травня, розуміючи гуманітарні потреби, зараз ми спостерігаємо, як ця бригада робоча працює. Тож, я заявив під час засідання: в мене є факт, з нашої сторони жодної стрільби немає, і ваші працівники працюють. Пан Кульмухаметов спитав прямо в ефірі громадянина РФ Дейнегу, чи може він підтвердити факт відсутності пострілів на цей момент. І він підтвердив відсутність фактів стрільби на цей час", - зазначив Резніков.

Раніше ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що СММ ОБСЄ не підтвердила факт нібито обстрілу українськими військовими об'єктів інфраструктури в Луганській області.