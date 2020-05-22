На Донеччині та Луганщині поменшало порушень режиму припинення вогню – ОБСЄ

СММ ОБСЄ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях.

Про це йдеться у щоденному звіті № 121/2020, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні 22 травня 2020 року.

"Місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом", - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що члени збройних формувань і далі забороняли патрулям Місії доступ на блокпостах уздовж офіційних дорожніх коридорів перетину лінії зіткнення в Донецькій і Луганській областях.

Зазначається, що СММ ОБСЄ продовжувала здійснювати моніторинг на ділянках розведення сил і засобів у районах Станиці Луганської, Золотого та Петрівського.

"Місія виявила озброєння, розміщене з порушенням ліній відведення в підконтрольних урядові районах Донецької області. СММ зафіксувала протитанкові міни (деякі виявлено вперше) поблизу Докучаєвська Донецької області", - поінформували у СММ ОБСЄ.

У звіті зазначається, що СММ ОБСЄ продовжувала здійснювати моніторинг заходів, які вживаються на тлі спалаху COVID-19, зокрема на контрольних пунктах в’їзду-виїзду та відповідних блокпостах у Донецькій і Луганській областях.

Патрулі СММ ОБСЄ і далі стикалися з обмеженнями свободи пересування, уточнюється у звіті.

Раніше повідомлялось, що окупанти маскують танки та артилерію біля житлових будинків.