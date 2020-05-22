Окупанти знову не пускають патрулі СММ ОБСЄ через блокпости – звіт

Члени збройних формувань і далі не пропускали патрулі СММ ОБСЄ на блокпостах на Донеччині і Луганщині.

Про це йдеться у оперативному звіті СММ ОБСЄ № 25/2020.

«16, 17, 18, 19, 20, 21 та 22 травня члени збройних формувань знову не пропускали патрулі Місії до непідконтрольних урядові районів при спробах проїзду/проходу офіційними дорожніми коридорами: 8 разів у Донецькій області й 3 рази в Луганській області. Крім того, патрулі СММ не пропускали при спробах проїзду/проходу в підконтрольні урядові райони: 2 рази в Донецькій області та 4 рази в Луганській області», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 16, 17, 19, 20, 21 та 22 травня на блокпості південніше мосту біля Станиці Луганської (15 км на північний схід від Луганська) члени збройних формувань знову не пропустили патрулі СММ ОБСЄ до непідконтрольних урядові районів у 3 випадках та до підконтрольних урядові районів ще у 3 випадках, посилаючись на те, що блокпост закритий через COVID-19.

«18 травня член збройних формувань дозволив патрулю пройти до підконтрольних урядові районів, але за умови, що при поверненні в непідконтрольні урядові райони спостерігачі матимуть дотримуватися карантину. За такої умови команда СММ не пройшла до підконтрольних урядові районів», - уточнюється у звіті.

У СММ зазначили, що 18 та 22 травня на блокпості неподалік Олександрівки (непідконтрольний урядові, 20 км на південний захід від Донецька) члени збройних формувань вкотре не пропустили патрулі СММ ОБСЄ до непідконтрольних урядові районів, мотивувавши це карантинними обмеженнями у зв’язку з COVID-19.

«18 та 22 травня на блокпості біля н. п. Оленівка (непідконтрольний урядові, 23 км на південний захід від Донецька) члени збройних формувань в черговий раз не пропустили патрулі СММ до підконтрольних урядові районів у 2 випадках, заявивши, що в Місії немає дозволу на проїзд, а ще у 2 випадках знову не пропустили спостерігачів до непідконтрольних урядові районів, пояснивши це карантинними обмеженнями через COVID-19», - наголошується у звіті.

У СММ ОБСЄ поінформували, що 16 травня на блокпості поблизу Горлівки (непідконтрольний урядові, 39 км на північний схід від Донецька) патруль СММ ОБСЄ в черговий раз не зміг проїхати в непідконтрольні урядові райони через те, що поперек дороги були встановлені дорожні шипи, а також посередині дороги був попереджувальний знак про мінну небезпеку. Уточнюється, що за спостереженнями СММ, членів збройних формувань на цьому блокпості не було.

«20 травня на цьому ж блокпості члени збройних формувань знову не пропустили патруль Місії до непідконтрольних урядові районів, посилаючись на карантинні обмеження через COVID-19», - повідомили у СММ ОБСЄ.

Зазначається, що 17 та 21 травня на блокпості за 600 м на захід від Верхньошироківського (кол. Октябр; непідконтрольний урядові, 85 км на південь від Донецька) члени збройних формувань у черговий раз не пропустили спостерігачів до непідконтрольних урядові районів, не надавши жодних пояснень в одному випадку та пояснивши це карантинними обмеженнями через COVID-19 в іншому.

«Місія почала стикатися з регулярними недопусками під час спроб перетину до непідконтрольних урядові районів на блокпостах збройних формувань у Донецькій області з 21 березня та в Луганській області з 23 березня (див. попередні оперативні звіти СММ). Такі обмеження свободи пересування СММ через лінію зіткнення перешкоджають виконанню її мандата по всій країні», - поінформували у СММ ОБСЄ.

Фото: ОБСЄ