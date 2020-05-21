Україна показала в ОБСЄ російські паспорти представників ОРДЛО в "Мінську"

Українська делегація під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер продемонструвала копії російських паспортів так званого "глави ДНР" Дениса Пушиліна та представників окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО), яких Росія запросила до участі у Тристоронній контактній групі (ТКГ).

Про це у коментарі власному кореспонденту Укрінформу повідомив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк.

"Під час сьогоднішнього засідання Постійної ради в онлайн-режимі ми звернули увагу присутніх іноземних делегацій до спроб Росії на переговорах у Мінську не лише зняти з себе відповідальність як з учасника конфлікту на сході України, але й нав’язати участь у засіданнях ТКГ тих людей, які не представляють населення тимчасово окупованих територіях Донбасу і взагалі є громадянами РФ", - заявив він.

За словами посла, у ході засідання він продемонстрував копії закордонних та внутрішніх паспортів РФ, які належать Владиславу Дейнего та Наталії Ніканоровій - так званим "міністрам закордонних справ" т.з. "ЛНР" та "ДНР" відповідно, участь яких на переговорах у Мінську просуває Росія від імені ОРЛО та ОРДО.

Крім того, на засіданні Постійної ради ОБСЄ був продемонстрований і російський паспорт так званого "глави ДНР" Дениса Пушиліна – очільника російської окупаційної адміністрації на окупованій Донеччині.

"У ході засідання українська делегація наголосила, що ці представники тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей, яких запросила російська сторона для участі у ТКГ, не представляють місцевих жителів. Останні можуть бути представлені лише місцевими органами влади, обраними на законних місцевих виборах, організованих відповідно до Конституції України та законодавства України. Росія ж запросила на переговори у Мінськ людей з російськими паспортами, які були приведені до влади не шляхом демократичним та чесних виборів, а з допомогою російської зброї та найманців", - заявив Цимбалюк.

Він вказав на те, що Мінський пакет заходів передбачає проведення консультацій з представниками ОРДО у рамках ТКГ і Україна працює в цьому напрямку. Водночас участь у таких консультацій мають брати ті місцеві жителі ОРДЛО, які не є представниками російської окупаційної влади та не володіють російськими паспортами.

Під час засідання Постійної ради ОБСЄ очільник місії України при ОБСЄ також нагадав, що склад Тристоронньої контактної групи чітко визначений у першому реченні Мінського протоколу, яке виглядає наступним чином: "За результатами розгляду та обговорення пропозицій, внесених учасниками консультацій у Мінську 1 вересня 2014 року, Тристороння контактна група у складі представників України, Російської Федерації та Організації з безпеки та співробітництва у Європі досягла розуміння стосовно необхідності здійснення наступних кроків".

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"Ми попросили усі делегації країн-учасниць ОБСЄ пам’ятати про це кожного разу, коли російська делегація намагатиметься просувати своє перекручене бачення складу ТКГ. Є лише три учасники Тристоронньої контактної групи: Україна, РФ та ОБСЄ", - наголосив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні.

Фото надані ППУ