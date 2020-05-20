Кучма ініціює скликання термінового засідання ТКГ у Мінську

Голова української делегації у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на сході України Леонід Кучма звернувся до спецпредставника ОБСЄ з приводу проведення екстреного засідання ТКГ.

Про це під час пресконференції заявив Президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент Укрінформу.

"Щоб зрозуміти, що робить зараз Леонід Данилович Кучма: сьогодні, до речі, через заяву Пасічника (ватажок так званої "ЛНР" - ред.) він написав листа і скликає термінове засідання Мінської контактної групи. Підписав він цього листа на пані Грау (спецпредставницю голови ОБСЄ в Україні та ТКГ Хайді Грау - ред.)", - заявив Зеленський.

Раніше на пресконференції Президент наголосив, що Леонід Кучма залишається керівником української делегації у Тристоронній контактній групі.

Також сьогодні перший заступник голови української делегації в ТКГ Олексій Резніков у коментарі "Інтерфакс-Україна" сказав, що Україна звернулася до ОБСЄ з проханням провести позачергове засідання групи з безпеки. Резніков наголошує, що звинувачення на адресу ЗСУ в нібито обстрілі об'єктів енергетичної інфраструктури на непідконтрольних територіях Луганської області не відповідають дійсності, мають провокаційний характер та є абсолютно безпідставними.

Як повідомляли ЗМІ, ватажки бойовиків ОРДЛО Леонід Пасічник та Денис Пушилін заявили про приведення у повну бойову готовність підрозділів окупаційних військ на Донбасі - нібито через "посилення обстрілів з боку Збройних сил України".

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Утім, СММ ОБСЄ у щоденному звіті від 19 травня зафіксувала зменшення за попередню добу кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях.