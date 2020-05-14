Оновлена делегація України взяла участь у засіданні ТКГ

Оновлена українська делегація взяла участь в засідання Тристоронньої контактної групи в режимі відеоконференції.

Про це повідомляє пресслужба Президента України.

"Тристороння контактна група (ТКГ) провела чергове засідання у режимі відеоконференції. Україну на засіданні представляла оновлена делегація, сформована указом Президента Володимира Зеленського", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що перше, на чому Україна наголосила у форматі ТКГ (куди також входять представники Росії та ОБСЄ), – це важливість виконання домовленостей саміту "нормандської четвірки" в Парижі. Особливо наголошувалося на необхідності виконання безпекових вимог, зокрема, щодо дотримання сталого режиму "тиші".

У зв'язку з цим українська сторона ініціювала проведення позачергового засідання профільної групи, оскільки безпекові питання є одними з ключових.

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За інформацією Офісу Президента, у межах роботи безпекової групи Україна підтримала СММ ОБСЄ та вкотре наполягла на безумовному й безперешкодному доступі спостерігачів на всій території України в межах міжнародно визнаних кордонів, зокрема на тимчасово окупованих територіях.

"Україна, незважаючи на карантинні заходи, зі свого боку повністю підтримує реалізацію мандату СММ ОБСЄ та МКЧХ і всіляко сприяє цьому, а також забезпечує безумовне виконання їхнього мандату", - підкреслюється в повідомленні.

За даними пресслужби, СММ ОБСЄ на засіданні ТКГ відзначила, окрім іншого, суттєвий прогрес у межах реалізації оновленого плану розмінування, зокрема гуманітарного.

У гуманітарній групі продовжено роботу з формування списків для наступного етапу взаємного звільнення утримуваних осіб, а також списків зниклих безвісти. Українська сторона наполягла на взаємному звільненні утримуваних осіб у форматі "всіх на всіх", визначеному в межах "нормандської зустрічі" 9 грудня 2019 року. Крім того, Україна наполягла на забезпеченні доступу МКЧХ до утримуваних осіб на тимчасово окупованих територіях.

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Україна також закликала дотримуватись Європейської конвенції про запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню (1987 р.) та Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або принизливих для гідності видів поводження та покарання (1984 р.).

За інформацією Офісу Президента, під час зустрічі також вкотре було підкреслено необхідність відкриття нових КПВВ на лінії розмежування, з огляду передусім на гуманітарні критерії. Зазначалося, що КПВВ у Золотому облаштоване й готове до роботи у будь-який час.

Під час роботи політичної групи українська сторона наголосила, що вибори на тимчасово окупованих територіях Донбасу можуть відбутися відповідно до Конституції та законодавства України та на основі Копенгагенських критеріїв ОБСЄ, зокрема в частині стабільності установ, які гарантують демократію, верховенство права, дотримання прав людини та захист прав меншин, - виключно після отримання Україною контролю над кордоном.

Українська сторона вкотре виключила можливість закріплення особливого статусу ОРДЛО в Конституції України.

Представники України в економічній групі продовжили обговорення питання щодо відновлення в окремих районах Донецької та Луганської областей оподаткування та системи розрахунків у межах українського правового поля. Також українська сторона наголосила на необхідності здійснення разом з міжнародними партнерами верифікації майна України, що знаходиться на тимчасово окупованих територіях.

У контексті обговорення графіка роботи ТКГ Україна вкотре наголосила на готовності працювати у форматі 24/7.

Як указується в повідомленні, українська сторона також відзначила конструктивний характер роботи економічної групи, в якій Україна та Росія були представлені на рівні заступників міністрів економіки.