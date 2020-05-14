ТКГ збереться на чергове засідання онлайн

Чергове засідання Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі відбудеться 14 травня у режимі відеоконференції.

Про це повідомляв Офіс Президента України за результатами телефонної розмови керівника ОП Андрія Єрмака з політичними радниками лідерів держав – учасниць Нормандського формату 6 травня.

«Андрій Єрмак запропонував на наступному засіданні ТКГ, яке має відбутися 14 травня, узгодити розширений склад делегацій України, Росії та ОБСЄ відповідно до пропозицій української сторони», - поінформували в ОП.

Під час телефонної розмови радників нормандського формату 12 травня її учасники обговорили підготовку до майбутньої відеоконференції Тристоронньої контактної групи, де, як зауважили в ОП, Україна матиме суттєво розширене представництво, включно з віцепрем’єр-міністром – міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексієм Резніковим, заступниками міністрів та народними депутатами – головами профільних комітетів Верховної Ради.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 5 травня підписав указ про затвердження складу делегації України для участі в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації у Донецькій та Луганській областях.