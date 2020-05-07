Україна візьме на себе ініціативу на всіх переговорах у ТКГ - Єрмак

Високий рівень представництва України у Тристоронній контактній групі має продемонструвати світові серйозну налаштованість на виконання Мінських домовленостей, він збережеться навіть у разі відсутності кроків у відповідь з боку Росії.

Про це заявив журналістам у четвер керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Було прийнято рішення щодо підвищення представництва України у ТКГ. Я вважаю, що цим кроком Україна ще раз демонструє серйозність намірів виконувати Мінські домовленості. Ми хочемо рухатися вперед і не витрачати часу. Сьогодні ми показуємо світові і, зокрема, Росії, що Україна зі свого робить усе, щоб виконати Мінські домовленості, не переходячи наших «червоних ліній». Якщо не буде кроків у відповідь, ми будемо продовжувати працювати в тому ж форматі», - сказав Єрмак.

Він ще раз підкреслив, що сторонами ТКГ є Україна, Росія і ОБСЄ, «жодних інших сторін у ТКГ немає – є запрошені особи».

Водночас Єрмак зауважив, що ініціативи української сторони не є «100-відсотковою панацеєю», але «це наше суверенне право».

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«Ми вважаємо, що нам це потрібно, і наша позиція буде проактивною. Україна буде ініціатором, Україна буде домінуючою стороною всіх подальших переговорів. Більше ніхто не буде чекати. Війна йде на нашій території, гинуть наші люди – тому ми сьогодні будемо займати домінуючу позицію», - акцентував Єрмак.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 5 травня оновив склад делегації України для участі в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації у Донецькій та Луганській областях.

Українську делегацію в ТКГ і надалі очолюватиме Президент України у 1994-2005 роках Леонід Кучма.

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До складу делегації також увійшли віцепрем'єр-міністр– міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков (перший заступник глави делегації), голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, народний депутат Олександр Мережко (заступник глави делегації), заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Юлія Свириденко (представник України в робочій підгрупі з соціально-економічних питань), голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики, народний депутат Андрій Костін (представник України в робочій підгрупі з політичних питань).

Крім того, у складі делегації заступник міністра оборони Олександр Поліщук (представник України в робочій підгрупі з безпекових питань), голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, народний депутат Галина Третьякова (представник України в робочій підгрупі з гуманітарних питань).