Зеленський відповів на петицію про звільнення Єрмака

Керівник Офісу Президента призначається на посаду на строк повноважень глави держави і ним же звільняється з посади.

Про це йдеться у відповіді Президента Володимира Зеленського на електронну петицію № 22/091322-еп "Звільнити та притягнути до кримінальної відповідальності голову Офісу Президента Андрія Єрмака", яка була розміщена 1 квітня та набрала необхідні 25 тисяч голосів.

"Згідно з Положенням про Офіс Президента України, затвердженим Указом Президента України від 25 червня 2019 року № 436, керівник Офісу Президента України призначається на посаду на строк повноважень Президента України і звільняється з посади Президентом України", - підкреслив глава держави.

Серед причин необхідності звільнення Єрмака з посади очільника ОП автор петиції зазначав підписання ним 11 березня протоколу засідання ТКГ у Мінську, згідно з яким планувалося створення так званої Консультативної ради. У цьому зв'язку Зеленський зауважив, що підписання протоколу ТКГ є частиною поточної роботи з реалізації комплексу заходів, а також інших документів, які складають "пакет" досягнутих у Мінську в 2014 - 2015 роках домовленостей.

"За результатами засідання ТКГ у Мінську 11 березня 2020 року було підписано робочий документ, який має декларативний характер, не легітимізує суб’єктності ОРДЛО, а також не змінює статусу Росії у переговорному процесі в рамках ТКГ. Протокол не є міжнародним договором, як це визначено в статті 2 Закону України "Про міжнародні договори України", відтак уповноваження на підписання робочого документа засідання ТКГ у Мінську 11 березня 2020 року не регламентовано законодавством", - заявив глава держави.

Він також зауважив, що 11 березня Єрмак був присутній на консультаціях ТКГ у Мінську з метою оцінки стану виконання домовленостей, досягнутих під час саміту в нормандському форматі 9 грудня 2019 року в Парижі за його участю як представника України на переговорах політичних радників глав держав та урядів країн - учасниць цього формату (Україна, Німеччина, Франція та Росія).

Автор петиції також наголошував, що Єрмак може бути причетний до незаконної діяльності.

У цьому зв'язку Президент заявив: "Стосовно висловлювань щодо А.Єрмака та інших осіб необхідно зазначити, що Державним бюро розслідувань та Службою безпеки України здійснюється досудове розслідування з метою перевірки наявних у ЗМІ фактів. Про результати досудового розслідування буде поінформовано суспільство через засоби масової інформації".

Як повідомляв Укрінформ, на засіданні Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі 11 березня, на якому були присутні керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак і заступник керівника Адміністрації президента РФ Дмитро Козак, було досягнуто домовленості про створення Консультативної ради в складі політичної підгрупи ТКГ після консультацій з представниками ОБСЄ, Франції і ФРН щодо виконання домовленостей, досягнутих під час саміту в нормандському форматі.

За словами Єрмака, на засіданні ТКГ не було зроблено жодних кроків, які створювали б правове поле для визнання представників ОРДЛО.

Крім того, 29 березня народний депутат Гео Лерос (фракція "Слуги народу") опублікував у Facebook кілька відео, на яких брат глави ОП Андрія Єрмака Денис обговорює зі співрозмовниками нібито питання призначення на державні посади.

Керівник Офісу Президента звернувся у цьому зв’язку до Служби безпеки та Державного бюро розслідувань, оскільки, за його словами, йдеться про сплановану акцію і питання національної безпеки.

ДБР порушило кримінальну справу за заявою Єрмака щодо поширення відео за участю особи, схожої на брата голови Офісу Президента.

Водночас, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький порушив кримінальну справу за зверненням Гео Лероса щодо отримання хабарів під час призначення на державні посади.