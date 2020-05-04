Глава ОП переконаний, що скандал з "плівками Єрмака" - спланована операція

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що скандал за участю його брата був спланованою операцією і лише засвідчив відсутність корупції в ОП.

Про це він сказав під час онлайн-дискусії "Пандемія, реформа, війна і мир: погляд з Українського Білого Дому", організованої Atlantic Council.

"Скандал із записами (за участю Дениса Єрмака - ред.) тільки підтвердив, що жодної корупції в Офісі Президента України немає. Вся наша команда засуджує корупцію в будь-яких її проявах, саме тому немає недоторканних", - сказав керівник ОП.

Єрмак звернув увагу на те, що в день появи записів, 29 березня, він звернувся до правоохоронних органів, які й досі "не завершили до кінця розслідування".

"Але мені вже зрозуміло, і не тільки мені, що це була спланована кількамісячна операція, метою якої була дискредитація влади в Україні", - заявив Андрій Єрмак.

Як повідомлялося, 29 березня народний депутат Гео Лерос (фракція "Слуги народу") опублікував у Facebook кілька відео, на яких буцімто брат глави ОП Андрія Єрмака Денис обговорює зі співрозмовниками нібито питання призначення на державні посади.

Керівник Офісу Президента звернувся у цьому зв’язку до Служби безпеки та Державного бюро розслідувань, оскільки, за його словами, йдеться про сплановану акцію і питання національної безпеки.

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ДБР порушило кримінальну справу за заявою Єрмака щодо поширення відео за участю особи, схожої на брата голови Офісу Президента.

Водночас, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький порушив кримінальну справу за зверненням Гео Лероса щодо отримання хабарів під час призначення на державні посади.