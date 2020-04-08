Офіс генпрокурора відкрив три справи на Лероса на підставі публікацій у ЗМІ

Офіс генерального прокурора відкрив три кримінальні провадження щодо народного депутата Гео Лероса на підставі публікацій у ЗМІ.

Про це йдеться у відповіді відомства на запит видання "Babel".

"Підставою для реєстрації було самостійне виявлення прокурором обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення. Джерелом обставин у згаданому випадку є статті, розміщені у засобах масової інформації", — заявили в Офісі генпрокурора.

При цьому уточнюється, що 30 березня прокурор Офісу генпрокурора вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення Леросом кримінальних правопорушень за статтями ККУ: ч. 1 ст. 365 — перевищення влади або службових повноважень; ч. 2 ст. 328 — розголошення державної таємниці; ч. 2 ст. 344 — втручання у діяльність державного діяча.

Як повідомлялося, 29 березня народний депутат Гео Лерос (фракція партії "Слуга народу") опублікував у Facebook кілька відео, на яких брат глави ОП Андрія Єрмака обговорює зі співрозмовниками нібито питання призначення на державні посади.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак звернувся у зв’язку із оприлюдненим відео з його братом Денисом до Служби безпеки та Державного бюро розслідувань, оскільки, за його словами, йдеться про сплановану акцію і питання національної безпеки.

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ДБР відкрило провадження за заявою Єрмака щодо поширення матеріалів про нібито продаж державних посад.

В СБУ також заявили, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного використання депутатом Леросом спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації для відеофіксації зустрічей Дениса Єрмака.

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький порушив кримінальну справу за зверненням народного депутата Гео Лероса щодо отримання хабарів під час призначення на державні посади.

Водночас, сам Денис Єрмак визнав, що це він на оприлюдненому відео, проте вважає це спецоперацією з дискредитації керівника Офісу Президента.