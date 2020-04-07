Венедіктова не виключає витоку інформації у справі Лероса

У справі народного депутата Гео Лероса міг статися витік інформації з правоохоронних органів.

Про це заявила генпрокурор Ірина Венедіктова в інтерв'ю виданню "Українська правда" у відповідь на прохання журналіста прокоментувати інформацію від адвоката Лероса про нібито пошук компромату на нардепа з боку правооохоронців.

"Я не знаю, хто там що шукав. В мене не було жодних мотивів і жодного розуміння, що треба йти таким шляхом. Тому моєї вказівки не було. Більше того, я не виключаю, що дійсно, коли вже почали збирати певну інформацію, з правоохоронних органів могла бути "утєчка", і пан Гео виклав інформацію щодо плівок як захисний механізм. Таке також може бути", - зазначила вона.

Венедіктова наголосила, що її задача – "це об’єктивно, справедливо організувати це розслідування".

При цьому у відповідь на запитання щодо достовірності плівок глава ГПУ сказала, що лише після завершення експертизи можна зробити висновки.

"Для мене Гео – це позитивний образ, він дійсно людина зі сфери мистецтва, він прийшов змінювати країну. Але якщо є якісь певні інсинуації, пов’язані з призначенням на посаду і так далі, то з цим треба розбиратися", - зауважила вона.

Разом з тим Венедіктова зазначила, що мала розмову з главою ОП Андрієм Єрмаком, і він "попросив розібратися об’єктивно і не затягуючи".

"Мені здається, що Андрію Борисовичу дуже важливо показати чистоту процесу, який відбувається. Він - найбільш зацікавлена особа, тому що, як би там не переживав пан Гео, найбільші збитки від всього цього отримає пан Єрмак", - додала генпрокурор.

Як повідомлялося, 29 березня народний депутат Гео Лерос (фракція партії "Слуга народу") опублікував у Facebook кілька відео, на яких брат глави ОП Андрія Єрмака обговорює зі співрозмовниками нібито питання призначення на державні посади.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак звернувся у зв’язку із оприлюдненим відео з його братом Денисом до Служби безпеки та Державного бюро розслідувань, оскільки, за його словами, йдеться про сплановану акцію і питання національної безпеки.

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький відкрив кримінальне провадження за зверненням народного депутата Гео Лероса щодо отримання хабарів під час призначення на державні посади.

ДБР відкрило провадження за заявою Єрмака щодо поширення матеріалів про нібито продаж державних посад.