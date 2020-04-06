СБУ об'єднала дві кримінальні справи щодо Лероса - адвокат

Служба безпеки об'єднала два кримінальні провадження щодо народного депутата Гео Лероса.

Про це повідомив у Facebook адвокат парламентарія Масі Найєм.

"Сьогодні, 06.04.2020, Гео Лерос з'явився на допит до СБУ. Кримінальне провадження № 22020000000000065 відкрите за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 359 ККУ (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації). Під час допиту було повідомлено, що дане кримінальне провадження об'єднали із кримінальним провадженням за № 22020000000000066 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ККУ (шахрайство)", - написав він.

У цьому зв'язку адвокат висловив клопотання про перенесення допиту.

Захисник зазначає, що Лерос є викривачем і не несе юридичної відповідальності за повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень.

"Також викривач має право давати пояснення, свідчення або відмовитися їх давати. Гео на даний момент не відмовляється давати свідчення. Але нам не зрозуміла логіка (назвемо це так), за якою і СБУ і ДБР викликають на допит у справі з однією кваліфікацією, а потім об’єднують, додаючи синхронно ст. 190 ККУ", - заявив адвокат.

Як повідомлялося, 29 березня народний депутат Гео Лерос (фракція "Слуги народу") опублікував у Facebook кілька відео, на яких брат глави ОП Андрія Єрмака обговорює зі співрозмовниками нібито питання призначення на державні посади.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак звернувся у зв’язку із оприлюдненим відео з його братом Денисом до Служби безпеки та Державного бюро розслідувань, оскільки, за його словами, йдеться про сплановану акцію і питання національної безпеки.

Читайте також: Детективи НАБУ взяли зразки голосу брата Єрмака

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький порушив кримінальну справу за зверненням народного депутата Гео Лероса щодо отримання хабарів під час призначення на державні посади.

ДБР порушило кримінальну справу за заявою Єрмака щодо поширення матеріалів про нібито продаж державних посад.

В СБУ також заявили, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного використання депутатом Леросом спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації для відеофіксації зустрічей Дениса Єрмака.

Сам Денис Єрмак визнав, що це він на оприлюдненому відео, проте вважає це спецоперацією з дискредитації керівника Офісу Президента.

Фото: Масі Найєм, ФБ