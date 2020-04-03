Лерос заявив, що у нього немає і не може бути конфліктів з Єрмаком

Народний депутат з фракції "Слуга народу" Гео Лерос, який оприлюднив відео з братом глави Офісу Президента Андрієм Єрмаком, заявив, що у нього немає і не може бути конфліктів з керівником ОП.

Про це Лерос написав у Facebook.

"Що стосується якихось «конфліктів», у мене за визначенням їх не може і не повинно бути з главою ОПУ, з двох причин: його посада не передбачає участі в політичних рішеннях; глава апарату не має права виносити судження про політичні рішення щодо мене в партії, як він це зробив у своєму дописі, а повинен займатися канцелярією", - зазначив Гео Лерос.

Він також додав, що глава ОП Єрмак на засіданні керівництва фракції "Слуга народу" в четвер "півтори години зомбував колег".

"Єдину правду сказав Єрмак, що тепер я його особистий ворог і він мені ніколи в житті цього не пробачить. Я сьогодні це відчув на допиті, коли до кримінальної справи додалася ще одна безглузда стаття КК", - додав Лерос.

Депутат зазначив, що в команду "Слуги народу" його порекомендував діючий заступник керівника ОП Кирило Тимошенко, з яким вони познайомилися на творчому проєкт у 2017-18 роках.

Як повідомлялося, 29 березня народний депутат з фракції "Слуга народу" Гео Лерос опублікував у Facebook серію відео, на яких брат глави АП Андрія Єрмака обговорює зі співрозмовниками нібито питання призначення на державні посади.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак звернувся у зв'язку з опублікованими відео в СБУ і ДБР, оскільки, за його словами, йдеться про сплановану акцію і питання національної безпеки.

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький порушив кримінальну справу за зверненням народного депутата Гео Лероса про отримання хабарів при призначенні на державні посади.

ДБР порушило кримінальну справу за заявою Єрмака про поширення матеріалів про нібито продаж державних посад.

Фото: Masi Nayyem