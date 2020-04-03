Брат Єрмака ходить на допити у справі "відео Лероса" – депутат "Слуги народу"

Брат керівника Офісу Президента Андрія Єрмака Денис Єрмак отримує повістки і ходить на допити у справі щодо відеозаписів, які оприлюднив народний депутат із фракції "Слуга народу" Гео Лерос.

Про це Укрінформу повідомила заступник голови фракції "Слуга народу" Галина Янченко за результатами зустрічі керівництва фракції із Президентом Володимиром Зеленським і керівником ОП.

"Ми отримали позицію, яка розширила розуміння ситуації. В принципі, фракція підключалася для того, щоб виробити позицію по цих плівках так званих. І участь, в першу чергу, керівника Офісу Президента дала можливість отримати довідкову інформацію, зокрема, щодо того, що насправді Денис Єрмак також отримує повістки, ходить на допити", - зазначила Янченко.

Вона додала, що зустріч керівництва фракції "Слуга народу" відбулася у четвер ввечері, і до неї приєдналися Президент Зеленський і керівник ОП Андрій Єрмак.

"Це планувалося як зустріч так званої "малої фракції" – тобто керівництво фракції із головами комітетів. На цю зустріч несподівано для багатьох, тому що терміново, вирішили приєднатися Президент і голова Офісу Президента", - зазначила Янченко.

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Як повідомлялося, 29 березня народний депутат із фракції "Слуга народу" Гео Лерос опублікував у Facebook серію відео, на яких брат глави ОП Андрія Єрмака обговорює зі співрозмовниками нібито питання призначення на державні посади.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак звернувся у зв'язку з опублікованими відео до СБУ та ДБР, оскільки, за його словами, йдеться про сплановану акцію і питання національної безпеки.

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький порушив кримінальну справу за зверненням народного депутата Гео Лероса про отримання хабарів при призначенні на державні посади.

ДБР порушило кримінальну справу за заявою Єрмака про поширення матеріалів про нібито продаж державних посад.