Лерос сходив на допит у Держбюро розслідувань

У справі народного депутата від фракції "Слуга народу" Гео Лероса об'єднали два кримінальні провадження.

Про це у Facebook повідомив адвокат Масі Найєм.

"Щодо допиту народного депутата України Гео Лероса в Державному бюро розслідувань. Ми прибули на допит, на який нас покликали повісткою по кримінальному провадженню за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365 ККУ. Так було вказано в повістці. По факту нам повідомили, що вчора об‘єднали кримінальні провадження і тому додали наступні статті: 328, 344 та ч. 2 ст. 190 ККУ", - зазначив він.

Адвокат також повідомив, що під час допиту вони з клієнтом заявили клопотання про перенесення допиту на підставі ст. 135 КПКУ.

Як повідомлялося, 29 березня Гео Лерос опублікував у Facebook кілька відео, на яких брат глави ОП Андрія Єрмака обговорює зі співрозмовниками нібито питання призначення на державні посади.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак звернувся у зв'язку з опублікованими відео до СБУ та ДБР, оскільки, за його словами, йдеться про сплановану акцію і питання національної безпеки.

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький порушив кримінальну справу за зверненням народного депутата Гео Лероса про отримання хабарів при призначенні на державні посади.

ДБР порушило кримінальну справу за заявою Єрмака про поширення матеріалів про нібито продаж державних посад.

Фото: Masi Nayyem