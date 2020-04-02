Адвокат заявляє, що СБУ із порушеннями викликала Лероса на допит

Служба безпеки України викликала народного депутата України Гео Лероса на допит на 3 та 6 квітня.

Про це у Facebook інформує юридична компанія "Міллер".

"Слідчий з особливо важливих справ ГСУ СБУ викликав Гео Лероса в якості свідка у кримінальному провадженні №22020000000000065 за ч. 2 ст. 359 КК України (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) на 03.04.2020 року о 15:00 та 06.04.2020 об 11.00", - йдеться у повідомленні.

У юридичній фірмі відмітили, що Гео Лерос не може з'явитись до СБУ 03.04.2020, оскільки отримав повістку про виклик не за три дні до дати допиту, як це передбачено ч. 8 ст. 135 КПК, а також вже допитується ДБР в цей день.

Як зазначається, адвокати направили в СБУ відповідний лист.

Як повідомлялося, 29 березня народний депутат Гео Лерос (фракція "Слуги народу") опублікував у Facebook кілька відео, на яких брат глави ОП Андрія Єрмака обговорює зі співрозмовниками нібито питання призначення на державні посади.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак звернувся у зв’язку із оприлюдненим відео з його братом Денисом до Служби безпеки та Державного бюро розслідувань, оскільки, за його словами, йдеться про сплановану акцію і питання національної безпеки.

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький порушив кримінальну справу за зверненням народного депутата Гео Лероса щодо отримання хабарів під час призначення на державні посади.

ДБР порушило кримінальну справу за заявою Єрмака щодо поширення матеріалів про нібито продаж державних посад.

Фото: http://dreamkyiv.com