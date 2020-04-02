"Голос" закликає Єрмака до "політичної самоізоляції"

Партія «Голос» закликає Андрія Єрмака призупинити виконання повноважень керівника Офісу Президента на час розслідування щодо відео, де фігурує його брат.

Про це повідомляється на сайті політсили.

«Голова Офісу (Президента - ред.) має усунутись від роботи та піти на політичну самоізоляцію до завершення прозорого, чесного, публічного розслідування», - вважають у партії.

За словами народного депутата Інни Совсун, такий крок у «Голосі» вважають необхідним «зважаючи на те, якою є роль голови ОПУ в країні».

«Адже розслідування можна використати для тиску на рішення, від яких залежить доля держави», - наголосила вона.

Як повідомлялося, 1 квітня народний депутат Гео Лерос (фракція "Слуги народу") заявив, що до нього додому приїжджали службовці СБУ вручити повістку, однак його в цей час не було вдома.

В самій СБУ підтвердили інформацію про візит до Лероса для вручення повістки і додали, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного використання депутатом Леросом спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації для відеофіксації зустрічей Дениса Єрмака - брата глави ОП Андрія Єрмака.

29 березня Лерос опублікував у Facebook кілька відео, на яких нібито брат керівника ОП обговорює зі співрозмовниками питання призначення на державні посади.

У свою чергу глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що подасть заяви до Служби безпеки та Державного бюро розслідувань у зв’язку із оприлюдненим відео.

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький порушив кримінальну справу за зверненням народного депутата Гео Лероса щодо отримання хабарів під час призначення на державні посади.

ДБР порушило кримінальну справу за заявою Єрмака щодо поширення матеріалів про нібито продаж державних посад.

У свою чергу, Денис Єрмак визнав, що це саме він на оприлюдненому відео, проте вважає це спецоперацією з дискредитації керівника Офісу Президента.