"Плівки Єрмака": Лерос заявляє, що до нього приїхала СБУ вручати повістку

Народний депутат із фракції "Слуга народу" Гео Лерос, який оприлюднив відео з братом керівника Офісу Президента Денисом Єрмаком, повідомив, що до нього додому приїхали співробітники Служби безпеки для вручення повістки.

Про це Лерос написав у Facebook.

"Приїхала СБУ за адресою мого проживання. Єрмаку, коли мені чекати ДБР і прокуратуру?" - написав Лерос.

Пізніше депутат уточнив, що співробітники СБУ приїхали вручати йому повістки.

"Upd: кажуть, приїхали додому повістки вручати, але вдома мене немає, я за молоком поїхав. Адвокат поїхав до них", - зазначив Лерос.

Укрінформ звернувся до СБУ за підтвердженням або спростуванням цієї інформації.

Як повідомлялося, 29 березня народний депутат Гео Лерос (фракція "Слуга народу") опублікував у Facebook декілька відео, на яких брат глави ОП Андрія Єрмака нібито обговорює зі співрозмовниками питання призначення на державні посади.

Своєю чергою, Андрій Єрмак заявив, що подасть заяви до Служби безпеки і Державного бюро розслідувань у зв'язку з оприлюдненими відео з його братом Денисом Єрмаком.

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький порушив кримінальну справу за зверненням народного депутата Гео Лероса про отримання хабарів при призначенні на державні посади.

У свою чергу, ДБР порушило кримінальну справу за заявою Єрмака щодо поширення матеріалів про нібито продаж державних посад.

Читайте також: Єрмак подасть заяви до СБУ та ДБР через відео з нібито його братом

Раніше керівник Офісу Президента Андрій Єрмак звернувся у зв'язку з оприлюдненими відео з його братом Денисом до Служби безпеки і Державного бюро розслідувань, оскільки, за його словами, йдеться про сплановану акцію і питання національної безпеки.