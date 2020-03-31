Єрмак заявив, що зупинив спробу Лероса призначити на посаду

Єрмак заявив, що зупинив спробу Лероса призначити на посаду "людину з минулої влади"

Укрінформ
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив, що зупинив спробу народного депутата від "Слуги народу" Гео Лероса призначити на посаду заступника міністра людину з минулої влади, і через це у нардепа «відповідне ставлення» до нього.

Про це Єрмак сказав на онлайн-брифінгу у вівторок, 31 березня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я зупинив - це відбувалося в моєму кабінеті, і тому є свідки - спроби цього пана (Гео Лероса –ред.) , який є депутатом партії «Слуга народу» обманним шляхом призначити на посаду заступника міністра в одному з міністерств людину з минулої влади, яка працювала в Київській державній адміністрації. Спочатку цю людину пропонували призначати до КМДА, а потім ця людина з’явилася - це було останнє рішення Кабінету міністрів пана Гончарука. Я зупинив це. І безумовно у пана Лероса до цього відповідне ставлення, що мене не дивує», - сказав Єрмак.

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На думку керівника ОП, найправильніше у цій ситуації буде дочекатися висновків правоохоронних органів, і «все побачимо і все почуємо і все стане зрозуміло».

Як повідомлялося, 29 березня народний депутат від "Слуги народу" Гео Лерос опублікував у Facebook кілька відео, на яких нібито брат глави ОП Андрія Єрмака обговорює зі співрозмовниками питання призначення на державні посади. У свою чергу Андрій Єрмак заявив, що подасть заяви до Служби безпеки та Державного бюро розслідувань у зв’язку із оприлюдненим відео з його братом Денисом Єрмаком. Також керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький порушив кримінальну справу за зверненням народного депутата з фракції «Слуга народу» Гео Лероса щодо отримання хабарів під час призначення на державні посади. ДБР порушило кримінальну справу за заявою Єрмака щодо поширення матеріалів про нібито продаж державних посад.

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