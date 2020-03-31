"Питання нацбезпеки": Єрмак пояснив, чому звернувся до силовиків через "відео Лероса"

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак звернувся у зв’язку із оприлюдненим відео з його братом Денисом до Служби безпеки та Державного бюро розслідувань, оскільки йдеться про сплановану акцію і питання національної безпеки.

Про це він заявив на онлайн-брифінгу у вівторок, 31 березня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я не можу, не хочу й не буду давати будь-які оцінки щодо дій пана Лероса, нехай цим займаються правоохоронні органи. Чому я звернувся до Служби безпеки і до ДБР? Тому що я вважаю, що це є спланована акція, операція. Якщо ви прослідкуєте, як це відбувається – це, знаєте, як по методичці вони працюють. Я вважаю, що (оскільки) сьогодні я займаю посаду керівника Офісу Президента, це є безпека, національна безпека», - сказав Єрмак.

Він додав, що не заперечує проти долучення інших правоохоронних органів до розслідування щодо оприлюднення відео з його братом Денисом Єрмаком.

«Я буду тільки «за» повне розслідування кожного факту, кожної деталі», - підкреслив керівник Офісу Президента .

Єрмак сподівається, що розслідування у зв’язку із оприлюдненим відео з його братом Денисом Єрмаком буде ефективнішим, аніж щодо записів у кабінеті експрем’єр-міністра Олексія Гончарука.

Як повідомлялося, 29 березня народний депутат Гео Лерос (фракція "Слуги народу") опублікував у Facebook кілька відео, на яких нібито брат глави ОП Андрія Єрмака обговорює зі співрозмовниками питання призначення на державні посади.

У свою чергу Андрій Єрмак заявив, що подасть заяви до Служби безпеки та Державного бюро розслідувань у зв’язку із оприлюдненим відео з його братом Денисом Єрмаком.

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький порушив кримінальну справу за зверненням народного депутата Гео Лероса щодо отримання хабарів під час призначення на державні посади.

ДБР порушило кримінальну справу за заявою Єрмака щодо поширення матеріалів про нібито продаж державних посад.