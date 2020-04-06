“Плівки Єрмака”: Корнієнко розповів про зустріч Зеленського зі “слугами народу”

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з депутатами з фракції "Слуга народу" у зв’язку зі скандалом, пов’язаним із відеозаписами, на яких брат глави Офісу Президента Андрія Єрмака обговорює зі співрозмовниками питання нібито призначення на державні посади, заперечив, що члени його команди займаються такими діями.

Про це заявив перший заступник голови депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко в інтерв'ю РБК-Україна.

"Президент зробив дуже правильний акцент: він і вся наша команда – чесна і нічим таким ми не займаємося, і сама постановка питання, що ми повинні в чомусь виправдовуватися – вона несправедлива. Очевидно, що ніяких недоторканних немає, і нехай силовики розслідують: хто винен у цій ситуації – того нехай і садять, якщо є за що. Позиція фракції і партії повністю збігається з цим. Андрій Єрмак в черговий раз аргументовано підтвердив, що він відношення до озвученого на плівках не мав. Розкрив деякі подробиці особистої історії – не вважаю, що це необхідно публічно розкривати", – розповів Корнієнко.

За його словами, під час цієї зустрічі сторони говорили й про те, що "силовикам ніяких вказівок не робилося, і що шість людей від СБУ на врученні повістки Гео Леросу – це ексцес виконавця".

При цьому на запитання, чи вплине ця історія на атмосферу у фракції, політик зазначив: "Усе, що впливає на громадську думку навколо цієї історії, вплине і на фракцію: це чесне розслідування, без політичного тиску на будь-які сторони. Моя особиста думка: медійності в цій історії вже достатньо, треба б уже серйозно включатися правоохоронцям, нехай всі фігуранти ходять на допити і дають свідчення. Це має перейти у площину розслідування".

Як повідомляв Укрінформ, 1 квітня народний депутат із фракції "Слуга народу" Гео Лерос, який опублікував "плівки Єрмака", заявив, що до нього приїхали співробітники СБУ вручати повістку, однак його в цей час не було вдома.

Згодом в СБУ підтвердили інформацію про візит до Лероса для вручення повістки і додали, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного використання депутатом Леросом спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації для відеофіксації зустрічей Дениса Єрмака.

Лерос 29 березня опублікував у Facebook кілька відео, на яких брат глави ОП Андрія Єрмака обговорює зі співрозмовниками питання нібито призначення на державні посади.

У свою чергу, Андрій Єрмак заявив, що подав заяви до Служби безпеки та Державного бюро розслідувань у зв’язку із оприлюдненим відео з його братом Денисом Єрмаком.

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький порушив кримінальну справу за зверненням народного депутата Гео Лероса щодо отримання хабарів під час призначення на державні посади.

У свою чергу, ДБР порушило кримінальну справу за заявою Єрмака щодо поширення матеріалів про нібито продаж державних посад.

Брат голови Офісу Президента України Андрія Єрмака Денис Єрмак визнав, що це саме він на скандальних "плівках Лероса", але вважає це спецоперацією з дискредитації керівника Офісу Президент.