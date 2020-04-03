Детективи НАБУ взяли зразки голосу брата Єрмака

Детективи Національного антикорупційного бюро провели слідчі дії з братом голови Офісу Президента Андрія Єрмака Денисом у справі щодо відеозаписів, на яких він, нібито, обговорює з кандидатами вартість посад.

Про це повідомив у коментарі Укрінформу його адвокат Дениса Єрмака - Іван Холондович.

"У НАБУ відбувся допит Дениса Єрмака, який тривав дві години", - сказав він.

Крім того, за словами адвоката, працівники бюро відібрали для експертизи зразки голосу його клієнта.

Слідчі дії відбулися у рамках розслідування кримінальної справи, порушеної САП за заявою народного депутата від "Слуги народу" Гео Лероса щодо вчинення корупційних злочинів під час призначення на посади в органах державної влади.

Як повідомлялося, 29 березня Гео Лерос опублікував у Facebook серію відео, на яких, нібито, брат глави ОП Андрія Єрмака обговорює зі співрозмовниками нібито питання призначення на державні посади за гроші.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак звернувся у цьому зв'язку до СБУ та ДБР, оскільки, за його словами, йдеться про сплановану акцію і питання національної безпеки.

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький порушив кримінальну справу за зверненням депутата Гео Лероса про отримання хабарів під час призначення на державні посади.

ДБР порушило кримінальну справу за заявою Єрмака про поширення матеріалів про нібито продаж державних посад.